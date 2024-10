NBA 2K Mobile revient avec la Saison 7 et le mode Rewind

NBA 2K Mobile est de retour sur l'App Store. Pour la saison 7, c'est la star des Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, qui mène la danse. Cette nouvelle saison apporte une multitude de fonctionnalités, modes et défis inédits, promettant une expérience de basketball encore plus poussée. Que vous cherchiez à perfectionner votre stratégie ou à dominer le terrain, la Saison 7 a de quoi satisfaire tous les fans du jeu.

Les nouveautés de NBA 2K Mobile 9.0

Points forts officiels de la Saison 7 :

Mode Rewind : Recréez ou réécrivez des matchs NBA réels avec des défis quotidiens et grimpez dans les classements.

: Recréez ou réécrivez des matchs NBA réels avec des défis quotidiens et grimpez dans les classements. Gameplay verrouillé sur un joueur ou une possession : Concentrez-vous sur un seul joueur ou spécialisez-vous en attaque ou en défense pour améliorer vos compétences.

: Concentrez-vous sur un seul joueur ou spécialisez-vous en attaque ou en défense pour améliorer vos compétences. Matchs PvP : Dominez des événements comme Domination et Hot Spots , et grimpez au sommet dans des tournois 5v5 et 3v3.

: Dominez des événements comme et , et grimpez au sommet dans des tournois 5v5 et 3v3. Personnalisation et objets à collectionner : Collectez plus de 400 cartes de joueurs et personnalisez les maillots, logos et équipements de votre équipe avec des mises à jour mensuelles.

: Collectez plus de 400 cartes de joueurs et personnalisez les maillots, logos et équipements de votre équipe avec des mises à jour mensuelles. Gestion d’équipe de rêve : Construisez votre lineup d’étoiles et concourez dans divers défis pour remporter la victoire sur le terrain.

Regardez la vidéo officielle de la saison 7 :

Le mode Rewind

La grande nouveauté de cette saison est le mode Rewind, un défi quotidien inspiré des matchs réels de la NBA. Avec Rewind, les joueurs peuvent relever deux types de défis : Top Plays et Replays. Dans Top Plays, vous pouvez recréer les meilleurs moments des matchs de la veille, comme réussir un buzzer-beater ou égaler une série de tirs réussis d'une star. Dans Replays, vous prenez le contrôle de l'équipe gagnante ou perdante et tentez de réécrire l'issue du match. En complétant ces défis quotidiens, vous gagnez des récompenses et grimpez dans les classements pour montrer votre maîtrise. Un regain d'intérêt quotidien qui fait du bien.

Gameplay verrouillé sur un joueur ou une possession

Pour une expérience de jeu plus précise, NBA 2K Mobile introduit un gameplay verrouillé sur un joueur ou une possession. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de contrôler un seul joueur ou de vous concentrer uniquement sur l'attaque ou la défense. C'est idéal pour perfectionner des compétences spécifiques et maîtriser votre stratégie, en rendant chaque moment sur le terrain crucial. Une fonctionnalité que l'on connait depuis des années sur NBA 2K sur consoles.

Matchs PvP et compétitions

Si vous aimez la compétition, la Saison 7 offre de nombreuses occasions de faire vos preuves. Affrontez vos amis dans des Matchs PvP, participez à des événements comme Domination et Hot Spots, et concourez dans des tournois en 5v5 et 3v3. Vous pouvez également pratiquer vos compétences avec des Drills, vous donnant la possibilité de perfectionner votre jeu et de gravir les échelons du classement.

Construisez et personnalisez votre équipe de rêve

NBA 2K Mobile continue d'impressionner avec son vaste effectif de plus de 400 cartes de joueurs légendaires, vous permettant de créer l'équipe ultime. Personnalisez votre alignement avec vos joueurs préférés, habillés de maillots, logos et équipements personnalisés. Le mode Crews propose des collections d'équipements fraîches chaque mois, vous offrant encore plus de possibilités de personnalisation pour votre MyPLAYER et pour faire briller votre équipe.

On dénombre également plus de 500 animations et mouvements spéciaux améliorées dans cette édition 9.0. D'ailleurs, le jeu a rattrapé 2K24 Arcade Edition sur ce point, bien que le rendu graphique soit toujours un cran en-dessous.

Gérez votre All-Star Lineup

En tant que manager NBA, vous pouvez créer votre équipe de rêve, élaborer des stratégies pour la victoire et participer à des matchs palpitants dans le style des Playoffs NBA. Avec un contrôle total sur l'alignement et les options de personnalisation de votre équipe, la Saison 7 vous permet de vivre l'excitation de la gestion d'équipe tout en vous mesurant aux meilleurs joueurs du jeu.

Télécharger NBA 2K Mobile

Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités et contenus passionnants, la Saison 7 de NBA 2K Mobile est prête à offrir des heures de divertissement et de compétitions intenses pour les fans de basketball du monde entier. On apprécie aussi la liste d'achats intégrés raisonnables et non obligatoires. Les prix ne s'envolent pas, bravo.



Téléchargez NBA 2K Mobile sur App Store pour iOS ou sur le Play Store pour Android.

Télécharger le jeu gratuit NBA 2K Mobile