Sid Meier's Civilization VI revient sur mobile via Netflix

Surprise, une seconde version de Sid Meier's Civilization VI vient de débarquer sur l'App Store, alors que le jeu avait eu du mal à passer à iOS 17.4 l'an dernier. En effet, un bug critique empêchait les joueurs de profiter du titre d'Aspyr, pourtant vendu 20 €. Finalement, les développeurs avaient rectifié le tir, et proposent désormais une version gratuite, pourvu que vous ayez un abonnement Netflix. Elle n'est pas belle la vie ?



Encore une découverte exclusive d'iPhoneSoft.

Civilization 6 est gratuit grâce à NETFLIX

Le monde est-il prêt pour ça ? Ce jeu est maintenant disponible pour les abonnés Netflix de toute la planète.

Dans ce jeu, imaginé par le célèbre concepteur Sid Meier, Civilization VI est un jeu de stratégie au tour par tour où vous devez construire un empire capable de traverser les âges en affrontant des leaders historiques. Que vous soyez novice ou expert en jeux de stratégie, Civilization VI offre les outils nécessaires pour mener votre civilisation depuis les débuts de l'humanité jusqu'aux étoiles.



Comme la version "classique", il vous faudra construire des cités étendues, développer votre culture et forger des alliances, à moins que vous préfériez déclarer la guerre.



Les abonnés Netflix peuvent profiter de la version Platinum Edition avec toutes ses extensions et contenus supplémentaires, requérant seulement votre temps et une stratégie bien pensée pour bâtir un empire mémorable. Visuellement, c'est le même jeu que celui vendu à 20 € sur App Store.

Notre avis sur Civilization VI

Civilization VI reste un des meilleurs jeux de stratégie au tour par tour disponibles. Il convient particulièrement bien aux écrans tactiles comme ceux des iPads, permettant une interaction intuitive avec le jeu édité par 2K.



Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté un jeu de la série Civilization, c'est l'occasion de découvrir un chef-d'œuvre du genre. Le but est d'explorer, d'étendre, d'exploiter et d'exterminer pour dominer la carte. Les chemins vers la victoire sont multiples : par la force, la diplomatie, la science, la religion ou la culture.



La flexibilité du jeu permet également de changer de stratégie en cours de partie, en fonction des actions des autres civilisations et de votre position sur la carte. Cette capacité à adapter votre stratégie, à gérer les ressources et les relations diplomatiques fait de Civilization VI un jeu riche et captivant. Cette version ultra complète vaut son pesant de cacahuètes !

Disponible dès maintenant

Le jeu est officiellement disponible depuis ce vendredi 6 décembre sur l'App Store et le Play Store pour Android. Gratuit mais réservé aux abonnés de Netflix.

Télécharger le jeu Civilization VI: NETFLIX