Civilization VI est toujours cassé sur iOS 17.4 (màj : correctif)

Depuis son lancement sur mobile, Aspyr Media a largement maintenu l'inimitable Civilisation VI, que ce soit sur iOS ou Android, avec des DLC et des correctifs en tout genre. Seulement voilà, depuis iOS 17.4, il n'est plus possible de jouer à ce jeu de stratégie. Un message d'erreur bloque l'entrée, ce qui est plus qu'embêtant.



: Aspyr a publié une mise à jour en ce vendredi pour corriger le problème. Civilization VI est désormais jouable sur l'iPhone 15 Pro par exemple.

Une gestion calamiteuse

Après le lancement du cher Leader Pass fin 2022, on pensait que Sid Meier's Civilization VI allait vivoter de longues années sur l'App Store, bien pourvu en missions. Mais c'était sans compter sur l'arrivée d'iOS 17.4. Le jeu jeu n'est plus du tout jouable sur les appareils iOS ou iPadOS fonctionnant avec cette version ou la suivante, 17.4.1. On comprend mieux l'avalanche de 1 étoile sur l'App Store, avec une moyenne qui a dégringolé en quelques jours.



Sur iPhone ou iPad à jour, il est impossible de jouer, même en essayant de supprimer / réinstaller Civilization 6. Aspyr avait confirmé le mois dernier être au courant de ce problème, mais aucun correctif n'a été apporté depuis.



Si ce genre de situations est assez courante sur l'App Store, vu le prix des achats intégrés et des DLC (entre 5 et 20 €), on pourrait s'attendre à une prise en charge plus rapide. Une gestion tout simplement calamiteuse du studio derrière STAR WARS: Battlefront.



On se demande d'ailleurs ce qui a pu "casser" le jeu dans iOS 17.4.

Notre avis sur Civilization 6

Il n'en reste pas moins que Civilization est un excellent jeu de stratégie au tour-par-tour dans lequel vous tentez de bâtir un empire qui résistera au temps. Jouable sur toutes les plateformes, il sied particulièrement bien à l'écran tactile géant de l'iPad.



Si vous n'avez jamais joué à un jeu Civilization (ou Civ), sachez qu'il s'agit de la quintessence du genre où vous devez explorer, développer, exploiter et exterminer pour finalement dominer l'ensemble de la carte. Et tous les chemins, ou presque, peuvent mener à la victoire dans Civ.



Vous pouvez gagner par la seule force militaire et en anéantissant toutes les autres civilisations sur la carte, vous pouvez aussi gagner en fondant une religion et en convainquant le monde entier de croire en vous. En gardant un œil sur ce que fait le reste du monde, vous pouvez aussi potentiellement changer d'avis pour courir vers une condition de victoire totalement différente, tout en étendant continuellement votre empire, en aspirant les ressources et en gérant les relations avec les autres dirigeants.



Bref, on a hâte qu'un correctif arrive !

