Candy Crush Solitaire sortira sur 7 stores mobiles !

Avec la sortie prochaine de Candy Crush Solitaire, King fait un drôle de pari en ajoutant ses célèbres bonbons à l'indémodable jeu de cartes solo. Si l'on peut compter sur la société basée à Londres et créée par un italien pour offrir un enrobage soigné, certains seront surpris de découvrir que Candy Crush Solitaire ne sera pas seulement disponible sur App Store et Play Store, mais également sur cinq magasins alternatifs.

Candy Crush Solitaire sera disponible partout

Candy Crush Solitaire sera effectivement lancé simultanément sur cinq app stores alternatifs, grâce à un partenariat stratégique avec Flexion. Sans surprise, ce sont les utilisateurs Android qui sont visés, avec les Amazon Appstore, Samsung Galaxy Store, Huawei App Gallery, Xiaomi GetApps et ONE Store. On aurait pensé qu'un AltStore ou un Epic Games Store aurait intéressé King sur iPhone, mais peut-être plus tard.



En tout cas, King a souligné que ce lancement aussi large est une première. Cette initiative pourrait être un signal plus large de l'industrie vers l'adoption d'app stores alternatifs, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Apple et Google.



L'influence de King dans le monde du jeu mobile (et avant cela, sur Facebook) est indéniable. Alors que leurs jeux de match-3 comme Candy Crush Saga génèrent encore des revenus dignes du PIB de certaines petites nations, il est finalement surprenant qu'elle n'ait pas déjà testé les canaux de distribution alternatifs.

Le jeu Candy Crush Solitaire

Si vous n'avez pas encore eu vent de Candy Crush Solitaire, il s'agit d'un jeu de réflexion gratuit qui vous plonge dans des niveaux toujours plus corsés pour gagner des récompenses, voyagez autour du monde avec des personnages iconiques, et créez des cartes postales. Les graphismes et animations sont dignes de King, avec juste ce qu'il faut pour accrocher. Mélangeant les classiques de la variante TriPeaks du Solitaire avec des boosters de Candy Crush, le titre offre une expérience assez originales. Pour l'avoir testé en bêta, c'est sans publicité (pour le moment) et les achats intégrés sont véritablement optionnels. On peut finir sans dépenser un euro. A voir si la version finale, prévue pour début février, sera identique.

Télécharger le jeu Candy Crush Solitaire