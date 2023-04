Le nouveau jeu Subway Surfers Blast s'inspire de Candy Crush

Le nouveau Subway Surfers est arrivé mais, à la surprise générale, il ne s'agit pas d'un runner comme celui qui a dépassé les 4 milliards de téléchargements, mais d'un match-3 qui nous rappelle un certain Candy Crush. Sybo Games n'a cependant pas fait les choses à moitié avec une jolie réalisation et quelques idées intéressantes.

Pour commencer, regardez le trailer vidéo de Subway Surfers Blast :

Comme expliqué au départ, Subway Surfers Blast propose un gameplay de match-3 classique enrobé dans un écrin bien connu par les amateurs de la saga. Concrètement, les joueurs doivent s'attendre à des tonnes de niveaux à résoudre grâce à la combinaison de tuiles de couleur identique. Mais pour se démarquer, Subway Surfers Blast ajoute des défis, des obstacles et des bonus pour pimenter chaque niveau qui se transforme véritablement en mission. Les fans retrouveront avec bonheur les super-sneakers, le jetpack ou encore l’hoverboard.



Le résultat est plutôt sympathique, en tout cas pour ceux qui cherchent un nouveau Candy Crush. Le fait de choisir son personnage comme Jake ou Tricky n'apporte pas grand chose, mais la possibilité de rejoindre une guilde et de grimper dans les classements permet de relancer l'intérêt.

Des milliards de fans dans le monde entier nous réclament encore plus de jeux Subway Surfers : voici enfin notre réponse avec Subway Surfers Blast ! Aligne, explose, décore et éclate-toi !

Si tu joues déjà avec nous, sache que l’aventure ne fait que commencer ! Mets le jeu à jour et découvre des pouvoirs de personnages inédits et de nouveaux événements.