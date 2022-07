Sybo Games lance Subway Surfers Tag sur Apple Arcade

Qui ne connait pas Subway Surfers ? Et bien le runner sans fin est de retour dans une toute nouvelle version appelée Subway Surfers Tag. Plutôt que de nous resservir la "soupe", les petits gars de Sybo Games ont décidé de se retrousser les manches avec le premier jeu dérivé de la série qui vous permet d'utiliser un Jetpack, de tourner, de réaliser des combos et bien plus encore.

Subway Surfers Tag est disponible sur Apple Arcade

Vous l'aurez compris, vous n'êtes plus cantonné à courir tout droit, Surbway Surfers Tag est finalement plus proche d'un jeu de skate à la Tony Hawk que d'un runner à l'ancienne. Si on retrouve les éléments qui ont fait le succès du premier opus, ici tout est plus grand, plus varié et plus libre.

Rejoins l’équipe dans plusieurs lieux citadins interactifs et interdits d’accès. Skate sur les trains abandonnés dans la Gare de triage, joue dans le Parc à la nuit tombée ou ramasse quelques bonus sur les Quais de fret. Mais attention ! Le Garde ne laissera pas passer ces bêtises. Il te suit de près, et cette fois, il a prévu des renforts !

Vous n'avez qu'une envie, vous amuser un peu partout dans la ville. Alors que le garde et ses robots tentent par tous les moyens de vous brider, vous devez glisser sur les rails, sauter des obstacles, réaliser des figures et tagger tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Pour cela, vous avez même le droit d'exploser les robots de nettoyage.



Regardez la vidéo trailer de Subway Surfers Tag :



Contrairement à l'original, il n'y pas qu'un seul niveau infini mais plusieurs arènes à débloquer à mesure que vous progressez et obtenez les meilleurs scores. Bien évidemment, de nombreux bonus ont été disséminés un peu partout pour améliorer ton multiplicateur de score, personnaliser ton équipe de skaters et plus encore.



Un très bon jeu à mettre entre toutes les mains, surtout qu'il est ici sans publicité ni achat intégré. Disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV pour les abonnés à Apple Arcade à 4,99 euros par mois.

Télécharger le jeu Subway Surfers Tag