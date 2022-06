Bientôt sur  Arcade : Subway Surfers Tag, Samorost 3, Heroes Fate, Kingdom Rush Vengeance

Apple vient de révéler les prochaines sorties du mois de juillet dans la catégorie Apple Arcade de l'App Store. Si vous n'êtes pas abonné au service, sachez qu'Apple a abandonné les sorties "surprises" pour annoncer le programme du mois tous les quatre semaines. En juillet, on retrouvera les nouveautés Subway Surfers Tag et Heroes Fate, tandis que Samorost 3+, Kingdom Rush Vengeance+ et My Bowling 3D+ rejoignent les catégories dites classiques.

Les jeux du mois de juillet sur Apple Arcade

Subway Surfers Tag (Jeu, Action, iPhone / iPad, v0.01, 0 Mo, iOS 13.0, Sybo Games ApS) Subway Surfers Tag est le premier jeu dérivé de la série qui vous permet d'utiliser un jetpack, de tourner, d'enchaîner les combos et bien plus encore. Subway Surfers Tag sera disponible sur le service le 15 juillet, de quoi découvrir ce runner survitaminé dont le prédécesseur a conquis des millions de joueurs.



Skate librement dans l’arène, grind sur les rails, fais des figures, remplis des objectifs de tag et explose les robots de nettoyage pour gagner de super points de combos. Échappe au Garde et ses robots qui te poursuivent pour t’empêcher de t’amuser. Télécharger le jeu Subway Surfers Tag





My Bowling 3D+ (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0, 0 Mo, iOS 13.0, iWare Designs Ltd.) My Bowling 3D+ prend en charge le multijoueur hors ligne et en ligne, et il s'agit de la dernière version d'Apple Arcade des développeurs de Pro Darts 2022+ et Pro Snooker & Pool 2022+. Il sort ce vendredi sur Apple Arcade.



À vous les lancers en jouant sur votre position, la direction et l'effet appliqué à la boule, le tout grâce à une interface plutôt bien pensée. Télécharger le jeu My Bowling 3D+





Samorost 3+ (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.471.12, 0 Mo, iOS 13.0, Amanita Design s.r.o.) Samorost 3+ est l'un des jeux d'Amanita, ce qui signifie automatiquement qu'il vaut la peine d'y jeter un coup d'œil si vous n'avez pas déjà joué à la version premium sur mobile ou à sa version initiale sur PC. Le jeu d'aventure Samorost 3+ sera disponible sur le service le 8 juillet, une occasion de visiter neuf mondes extraterrestres uniques offrant des défis et des créatures hauts en couleur, et leur lot de surprises. Télécharger le jeu Samorost 3+





Heroes Fate (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.0, 0 Mo, iOS 13.5, Sunblink) Heroes Fate est un jeu d'action dans lequel vous incarnez l'un des six héros qui invoquent des troupes et autres pour détruire les tours ennemies dans un jeu de type MOBA. Il propose des matchs compétitifs en 1v1 ou 2v2 avec des decks personnalisés et bien plus encore. Heroes Fate sera lancé le 22 juillet sur Apple Arcade. Télécharger le jeu Heroes Fate