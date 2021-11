Kingdom Rush Frontiers TD+ est de sortie sur Apple Arcade

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Ironhide Games nous l'avait promis, voilà qu'il apporte son populaire jeu de tower defense Kingdom Rush Frontiers TD sur Apple Arcade. Il s'agit d'un classique renommé en Kingdom Rush Frontiers TD+ pour l'occasion, ainsi qu'une compatibilité totale avec les derniers appareils Apple.

Un nouveau classique de retour sur Apple Arcade

Ce traitement "+" est devenu une habitude pour les abonnés d'Apple Arcade avec des titres classiques qui sont déjà dans l'App Store mais qui reviennent plus complet que jamais, sans achat intégré et sans publicité.

Le dernier jeu à passer par la case "+" a connu un franc succès lors de sa sortie en 2013. Les développeurs le présentent que le jeu de défense le plus addictif au monde. Quoiqu'il en soit, Kingdom Rush: Frontiers est une petite merveille pour les fans du genre avec un joli traitement graphique mais surtout un gameplay intelligent et profond.



Plus grand et plus méchant qu'avant, Kingdom Rush: Frontiers sublime le gameplay frénétique et adorable qui a fait du titre original un succès maintes fois récompensé. On y commande toujours des troupes dans une (més)aventure épique pour défendre des terres exotiques contre les dragons, les plantes mangeuses d'homme et les horribles habitants du monde souterrain. La version "+" apporte de nouveaux niveaux, héros et tours et encore plus d'objets bonus pour nous aider à réduire les ennemis en bouillie. Sans oublier une encyclopédie pour tout comprendre sur ses ennemis, 80 défis ou encore 3 niveaux de difficulté.



Regardez le trailer vidéo :

Kingdom Rush: Frontiers a un contenu tellement énorme, c'est une explosion de joie pixellisée lancée en plein visage... Ça fait si mal que c'en est bon !

Voici les caractéristiques de Kingdom Rush Frontiers TD+ :

De nouvelles terres exotiques. Tiens la ligne de front dans des déserts, des jungles et même dans le monde souterrain !

8 améliorations de tour spécialisée inédites ! Découpe, carbonise et écrase tes ennemis avec les forts à arbalétriers, les puissants Templiers, les Nécromanciens et même les Tours sismiques.

Plus de 18 capacités de tour ! Déchaîne des Cavaliers de la mort, des nuages de pestilence ou des Assassins qui volent et tuent tes ennemis !

Plus de 40 ennemis aux capacités uniques ! Reste prudent en combattant vers des sables, chamanes tribaux, tribus nomades et terreurs souterraines.

16 héros légendaires. Choisis tes champions et aiguise leurs capacités !

Des unités et fonctionnalités spéciales à chaque stage ! Gare au dragon noir !

Des combats de boss impitoyables ! Hé, on t'avait dit de ne pas lésiner sur les améliorations...

Des heures de jeu avec plus de 80 succès !

Des modes de jeu Classique, Fer et Héroïque pour mettre ton talent tactique à l'épreuve !

Trois modes de difficulté ! Paré pour un vrai défi ? Tente le mode Difficile !

Un charme envoûtant avec une musique vibrante, des doublages inspirés et des graphismes cartoon dessinés avec amour ! (Et du sang cartoon, évidemment.)

Une encyclopédie intégrée au jeu ! Les vrais guerriers connaissent bien leurs ennemis... et leurs tours. Étudie-moi tout ça !



L'un des tout meilleurs jeux du genre, assurément. Et si vous souhaitez améliorer votre expérience sur Apple Arcade, n'hésitez pas à connecter une manette MFI qui peut très bien être une DualSense de PS5, une Dualshock de PS4, une manette Xbox ou bien des modèles tiers comme la Razer. À vous de jouer sur iPhone, iPad, iPod et Mac !

