Tamagotchi Adventure Kingdom débarque sur Apple Arcade !

Tamagotchi Adventure Kingdom arrive pour les abonnés au service Apple Arcade dès le 4 janvier 2024.



Depuis sa création en 1996, le Tamagotchi est bien plus qu'un simple ami virtuel, ce passe-temps était devenu un phénomène culturel dans les cours d'école. Après une première tentative en demi-teinte avec My Tamagotchi, Namco Bandai est de retour avec un concept plus abouti. Comme l'explique le géant nippon, derrière ces petits amis virtuels se cache un monde rempli de personnages uniques, chacun avec sa propre histoire, sa propre famille et ses propres amitiés, le monde de la planète Tamagotchi.

Découvrez Tamagotchi Adventure Kingdom

Tamagotchi Adventure Kingdom permet donc, pour la première fois, d'explorer un continent entier de la planète Tamagotchi dans un monde mobile ouvert rempli de centaines de personnages colorés qui vous demanderont de l'aide, un prétexte pour se lancer dans des quêtes inoubliables.

Tamagotchi Adventure Kingdom promet une expérience riche en aventures, en explorations, en découvertes et en personnalisations. Le jeu introduit les joueurs dans un monde coloré où ils peuvent :

Afin de rétablir l'harmonie sur la planète Tamagotchi après l'impact d'un mystérieux météore, vous incarnerez Mametchi, un personnage plein d'intelligence et d'altruisme.



À pied, en voiture ou en train, Tamagotchi Adventure Kingdom propose de parcourir des environnements en 3D enchanteurs, de la forêt de Patchi avec ses arbres mystiques et ses incroyables sources d'eau chaude, à la ville amusante de Guru Guru avec sa plage de sable et ses manèges de parc à thème palpitants, en passant par les rues animées de Tamagotchi Town qui regorgent de mystères et d'excitation.



Au cours de votre périple, Mametchi sera rejoint par quatre personnages uniques : le sympathique glouton Kuchipatchi, le créatif Memetchi, l'audacieux Kuromametchi et le gentil Lovelitchi. Chacun de ces personnages jouables apporte sa personnalité et ses capacités à l'aventure. En plus du groupe d'ami, le jeu abrite plus de 300 PNJ. Il faudra tantôt leur soutirer des informations, tantôt les aider.

Développé par Bandai Namco Mobile et Alike Studio, Tamagotchi Adventure Kingdom témoigne de l'attrait durable et de l'esprit d'innovation de la franchise. Près de 30 ans après sa création, ce nouvel opus offre une expérience de jeu riche et ambitieuse dixit les deux partenaires, établissant une nouvelle référence de qualité et de créativité dans la série des Tamagotchi. Un titre jouable sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, pour tous les abonnés Apple Arcade !

Télécharger le jeu Tamagotchi Adventure Kingdom