Voici les 30 jeux Apple Arcade les plus plébiscités en 2023

Pour clôturer l'année 2023 d'un point de vue "gamers", Apple vient de mettre en avant une collection de titres "essentiels" disponibles sur Apple Arcade, son service de jeux en illimité.



À travers cinq catégories, pour petits et grands, en solo comme en multijoueur, voici les 30 jeux les plus joués par les abonnés. Une sélection qui fait suite à la sortie de 4 jeux en début de mois, dont les excellents Disney Dreamlight Valley et Sonic Dream Team.

Mais en mettant en avant certains des titres les plus populaires de la plateforme, Apple Arcade a partagé ses meilleurs choix dans une Story de l'App Store intitulée "Jouez à l'essentiel !"

Vous cherchez un jeu relaxant, stimulant ou parfait pour jouer avec vos amis et votre famille ? Quelle que soit votre humeur, vous trouverez quelque chose de génial sur Apple Arcade.

Parmi les jeux couronnés, nos préférés sont NBA 2K24, TMNT Splintered Fate, Football Manager 2024 Touch et Dead Cells+. Il manque certains grands titres comme Oceanhorn 2 ou Sonic Dream Team.



Les jeux Apple Arcade sélectionnés en 2023 pic.twitter.com/9Vl3LyfeDK — Alban Martin (@AlbanMartin_fr) December 26, 2023

Voici la liste complète des jeux qu'Apple pense que vous devriez essayer (le lien renvoie vers nos articles de présentation / test quand ils sont disponibles).

Confortablement

En famille

En équipe

En douceur

Relevez le défi