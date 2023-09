Japanese Rural Life Adventure est la bonne surprise d'Apple Arcade

Comme annoncé en début de mois, la nouveauté de la semaine sur Apple Arcade s'appelle Japanese Rural Life Adventure. Loin des clones de Stardew Valley, cette simulation de vie pixelisée propose une approche très originale avec comme fond, les magnifiques paysages japonais. Il n'en fallait pas plus pour piquer notre curiosité !

Japanese Rural Life Adventure est disponible chez Apple

Comme le disent si bien les développeurs de GAME START, JRLA est une expérience immersive au cœur de la campagne japonaise. Ce jeu de simulation de vie se distingue par son superbe style pixel art et son souci du détail. Vous pourrez vous adonner à la culture, à la cuisine, à la pêche, à la collecte d'objets, à l'exploration, et vivre au rythme des magnifiques saisons changeantes du Japon. De plus, vous aurez l'opportunité de participer à des festivals japonais traditionnels, dont Hatsumōde, Ōmisoka, et Tsukimi, où vous pourrez rencontrer et forger des liens d'amitié avec les villageois voisins tout en découvrant les joies de la vie rurale.

Dans ce cadre, vous pourrez retaper une vieille maison et aménager un jardin, vivre en autarcie en cultivant des légumes dans des champs, et expérimenter les délices de chaque saison japonaise. Le printemps sera l'occasion d'admirer les fleurs de cerisier, l'été sera marqué par les festivals et les dégustations de kakigôri, l'automne apportera les patates douces rôties et les visites aux défunts, tandis que l'hiver sera annoncé par les 108 coups de cloche du Nouvel An et la première visite au sanctuaire. Ce sera une occasion idéale de vous détendre tout en explorant la vie japonaise d'antan.



Vous aurez également l'opportunité d'aménager un étang dans votre jardin pour élever des carpes, de photographier la faune, de collecter des insectes et de partir à la pêche. De plus, vous serez chargé de coordonner les événements annuels du Japon, de revitaliser le village en accomplissant des tâches confiées par le chef du village, et même d'acheter une montagne à explorer.



Japanese Rural Life Adventure mêle habilement le pixel art charmant, la gestion de la vie rurale et l'exploration des saisons et des traditions japonaises. Une aventure relaxante et enrichissante pour tous les amoureux de la culture japonaise et de la simulation de vie.

Un jeu à découvrir dès à présent sur Apple Arcade, en tout cas pour les abonnés au service à 4,99 euros par mois sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu Japanese Rural Life Adventure