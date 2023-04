L'excellent Grand Mountain Adventure+ glisse sur Apple Arcade !

Comme annoncé en début de mois, avril se termine avec l'excellent Gran Mountain Adventure+ qui débarque sur Apple Arcade. Les abonnés peuvent ainsi découvrir ce qui est, pour nous, le meilleur jeu du genre. Beau, accessible et complet, GMA revient en version "+", c'est-à-dire sans publicité, ni achat intégré. Un titre à ne pas manquer pour tous les amateurs de glisse, et au-delà.

Grand Mountain Adventure+ est de retour

Comme je le disais plus haut, Grand Mountain Adventure se pose probablement comme le plus beau jeu du genre. Fan de ski ou de snowboard, vous allez forcément adorer le titre de Toppluva qui ne propose pas une succession de courses, mais un monde enneigé à explorer. Une vision innovante qui en fait un jeu vraiment à part. D'où son immense succès à sa sortie sur App Store en 2020.



Regardez le trailer vidéo pour comprendre de quoi parle-t-on :

Préparez-vous à explorer de vastes montagnes et stations de ski dans cette aventure de ski et de snowboard. Avec une liberté totale d'aller où vous voulez, vous pouvez atterrir sur la plus grande falaise, faire du freeride dans une chute abrupte, passer les portes d'une piste de slalom étroite, faire une descente parfaite dans un parc ou simplement profiter de la sensation de la poudreuse fraîche.

Votre voyage commence dans la charmante station de ski d'Hirschalm, nichée au cœur des Alpes. Vous devez alors choisir entre enfiler vos skis ou vous arrimer à votre snowboard. Ensuite, direction les remontées pour apprendre les bases, avant de relever votre premier défi. Tout est beau, naturel et tellement relaxant. En fait, il y a deux façons de découvrir GMA+, soit à la cool pour les joueurs novices et ceux qui ne veulent pas de pression, soit à la manière d'un compétiteur qui veut tout débloquer. Pour cela, il faudra réussir toutes les missions pour obtenir des forfaits permettant d'accéder à de nouvelles zones. Descente, slalom, ski cross et autre big air vous attendent.

Caractéristiques du jeu signé Toppluva :

11 immenses montagnes en monde ouvert à explorer

Plus de 200 défis différents à découvrir et à maîtriser

14 types de défis, dont le Super G, le Slopestyle, le Freeride et le Big Air

Système de figures avancé avec flips, vrilles, bouchons, rails, combos, etc.

Plus de 20 heures de jeu pour compléter toutes les montagnes (et au moins 20 heures de plus pour tout compléter)

Mode Zen

Des montagnes magnifiques et vivantes avec des avalanches, des animaux sauvages, des couchers de soleil et des pentes très fréquentées.

Différents skins et équipements pour personnaliser votre personnage

Multijoueur local par Wifi

Prise en charge des manettes

PS : n'oubliez pas de vous rendre dans l'arrière-pays pour découvrir des défis cachés et des forfaits secrets, oui, même le hors-piste est prévu dans Grand Mountain Adventure+, avec ce que cela comporte de dangers : des ours, des loups, des avalanches, des chutes d'arbres...

Télécharger le jeu Grand Mountain Adventure+