Bientôt sur  Arcade : Cornsweeper, Summon Quest, Doctor Who et Grand Mountain Adventure+

Avec plus de 250 jeux, Apple Arcade continue de s'étoffer. Pour le mois d'avril, on attend quatre nouvelles entrées avec trois originaux et un classique réédité pour l'occasion.



Comme chaque mois, l'entreprise américaine dévoile les nouveautés à venir avec cette fois Cornsweeper, Summon Quest, Doctor Who: An Unlikely Heist et Grand Mountain Adventure+

What's Next on Apple Arcade:



🕵️ Doctor Who: An Unlikely Heist by @TiltingPoint

🌎 Summon Quest by @Team17

🗻 Grand Mountain Adventure+ by Toppluva

🌽 Cornsweeper by Robert Morrison



Les futurs jeux à venir sur Apple Arcade

Apple vient d'annoncer les quatre jeux qui arriveront sur Apple Arcade ce mois-ci. Il s'agit de trois titres originaux et d'un classique, ainsi que de nombreuses mises à jour. Même sans jouer aux nouveaux jeux, c'est l'un des meilleurs mois pour le service, simplement parce qu'il y a plus d'originaux que de rééditions.



Étrangement, aucune nouvelle sortie n'est prévue pour le 14 avril.



Pour les mises à jour, WHAT THE GOLF a quelque chose de prévu, Angry Birds Reloaded apporte des cadeaux de Pâques, Wylde Flowers va subir une refonte majeure et Bob l'Éponge SolitairePants apportera 25 niveaux de quête inédits et six nouveaux jeux.



Grand Mountain Adventure+ (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.219, 0 Mo, iOS 13.0, Toppluva AB) Probablement le plus beau jeu du genre, pour les fans de ski et autre snowboard, le titre de Toppluva ne propose pas des successions de courses mais un monde enneigé à explorer. Une vision innovante qui en fait un jeu vraiment à part et qui a su attirer des millions de joueurs. 11 mondes ouverts, 14 types de courses, 200 défis, ... le meilleur jeu du genre est de retour ! Télécharger le jeu Grand Mountain Adventure+





Cornsweeper (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v0.4.230329, 0 Mo, iOS 13.0, Robert Morrison) Cornsweeper est une version relaxante de Minesweeper créée par un développeur solo. Son esthétique minimaliste cache bien son jeu, avec un "balayage méditatif de l'esprit" : du pop-corn et des explosions !



70 niveaux vous attendent dans ce casse-tête unique le 28 avril. Télécharger le jeu Cornsweeper





Summon Quest (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1, 0 Mo, iOS 13.0, The Label) Summon Quest est un jeu de stratégie isométrique dans lequel vous incarnez un invocateur qui affronte des boss et bien d'autres choses dans des failles. Signé du créateur de Worms, Summon Quest est beau et profond avec plus de 60 ennemis, la gestion des talents et la possibilité d'être aidé par des compagnons. Certainement le meilleur jeu du mois. Télécharger le jeu Summon Quest