Team17 lance Summon Quest sur Apple Arcade !

Comme annoncé en début de mois, les abonnés au service d'Apple peuvent désormais télécharger Summon Quest, un titre édité par Team17 à qui l'on doit notamment la saga Worms. Derrière ce nom laconique se cache un jeu d'aventure en 3D isométrique qui ressemble au premier Oceanhorn mais avec un côté RPG intéressant.

Summon Quest est disponible sur les appareils Apple

Dans Summon Quest, vous incarnez un invocateur qui affronte des boss et bien d'autres choses pour réparer des failles et sauver la planète. Tout un programme joliment réalisé, regardez le trailer vidéo :

Une faille s'est ouverte dans notre monde qui est maintenant envahi par les monstres. C'est à toi de réparer cette faille et de sauver la planète. Tire, accumule les talents et bats-toi dans différentes régions dotées d'ennemis, de difficultés, de boss et de thèmes uniques.

Avec plus de 60 ennemis différents, un monde regorgeant de régions originales ponctuées par des boss, la possibilité d'améliorer son personnage avec un système de talents et des compagnons capables de vous aider lors des combats, Summon Quest offre de quoi satisfaire les amateurs de RPG d'action, le tout bien enrobé par une bande-son qui colle parfaitement à l'action.



Pour ne rien gâcher, vous avez trois niveaux de difficulté et un support des manettes MFi. Si vous êtes partant, il ne vous reste plus qu'à télécharger le jeu sur l'App Store, si votre abonnement Apple Arcade est toujours actif. Disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

