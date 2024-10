Après Apple Arcade, Slash Quest revient sur mobile (+ avis)

Disponible dès maintenant sur Android, la réédition iOS de Slash Quest est prévue pour le 2 mai. Les précommandes sont ouvertes sur l'App Store, plus de six mois après avoir quitté Apple Arcade. L'occasion de partager notre avis sur ce magnifique opus.

Découvrez Slash Quest!

L'un des meilleurs titres d'Apple Arcade, Slash Quest, développé en collaboration par Mother Gaia et Big Green Pillow et publié par Noodlecake, a vu le jour lors d'une game jam en 2015, avant de devenir un projet plus concret en 2017. Apparu en 2020 sur Apple Arcade, Slash Quest a été retiré en septembre 2023 suite à la fin de l'accord entre la firme de Cupertino et les développeurs.



Heureusement, de nombreux jeux retirés du service reviennent sur l'App Store et d'autres plateformes, ce qui se vérifie encore une fois aujourd'hui.



Si vous êtes sur Android, Slash Quest est disponible depuis ce matin sur le Google Play Store. Le jeu a récemment été récompensé par le Indie Games Fund de Google, il est donc logique qu'il bénéficie de quelques semaines d'exclusivité sur Android. Pour les joueurs iOS, il faudra patienter jusqu'au 2 mai. En attendant, il est possible de le précommander. Le jeu est gratuit, avec un achat intégré unique à 5,49 € pour tout débloquer.

Jouez gratuitement au début. Un achat unique dans l'application débloque le jeu complet. Pas de publicités.

Notre avis sur Slash Quest

"Slash Quest" renverse le gameplay traditionnel en vous faisant contrôler une épée magique chargée de sauver une princesse kidnappée. Oui, l'arme est le personnage principal, guidant un berger silencieux prénommé Shep.



Les joueurs contrôlent indirectement les mouvements de l'épée en faisant pivoter Shep vers la gauche ou la droite, imitant un joystick, mais avec une petite particularité : Shep ne peut pas se déplacer latéralement sans être guidé par l'épée. Ce système de contrôle ajoute une couche de défi et de profondeur à travers les niveaux remplis d'énigmes, d'ennemis et de secrets. Un jeu d'aventure qui fait réfléchir, ce n'est pas si courant.



Au fur et à mesure que l'épée vainc des ennemis, elle grandit, ce qui est crucial pour atteindre des objets éloignés ou vaincre des ennemis plus imposants. Mais sa taille disproportionnée sera aussi une source de tracas. Le jeu comprend également diverses compétences et amulettes qui agissent comme des bonus, améliorant les capacités ou l'apparence de l'épée. Les joueurs peuvent acheter des tenues élégantes et des améliorations en utilisant les pièces d'or collectées tout au long du jeu, ce qui ajoute un élément de personnalisation.



"Slash Quest" a été conçu dans un esprit de simplicité, ce qui le rend accessible aux plus jeunes mais agréable pour tous les âges grâce à ses personnages charmants et à son univers magnifiquement conçu. Le style artistique et la musique du jeu sont particulièrement remarquables. Un excellent titre à mettre entre toutes les mains.

Télécharger le jeu Slash Quest!