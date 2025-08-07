Nouveautés  Arcade : Let’s Go Mightycat, Everybody Shogi et Play-Doh World

Comme disent ses développeurs, Let’s Go Mightycat! est enfin disponible sur Apple Arcade, tout comme Worms Across Worlds, Everybody Shogi et Play-Doh World.



Commençons par Forfélin, le chat pique-assiette emblématique de The Battle Cats, brille dans Let’s Go Mightycat!, un spin-off adorable désormais disponible sur Apple Arcade.

Découvrez "Let’s Go Mightycat!"

Alors que le célèbre jeu de tower defense fêtera bientôt ses 13 années sur l'App Store, le studio PONOS transforme ce félin paresseux en héros galactique, mandaté par le Super Cat God pour conquérir l’univers.

Le gameplay, accessible et captivant, repose sur une mécanique simple : touchez l’écran pour propulser Forfélin sur des piles de blocs, faisant s’écrouler tours et ennemis avec style. Les niveaux, variés et colorés, mettent vos réflexes à l’épreuve, tandis que vous collectionnez des capes élégantes, sauvez des compagnons pour enrichir vos aventures et personnalisez la chambre de Forfélin avec des décorations uniques.



Ce jeu détendu, débordant de charme, offre une expérience rafraîchissante pour les fans de The Battle Cats et les nouveaux joueurs. Plongez dans cette aventure cosmique et aidez Forfélin à dominer la galaxie, une planète à la fois, tout en profitant de l’humour absurde et de l’esthétique kawaii propre à l’univers de PONOS.



Let’s Go Mightycat! est l’évasion parfaite pour cet été, encore faut-il avoir un abonnement Apple Arcade.

Télécharger le jeu Let’s Go Mightycat!

Les autres jeux Apple Arcade du jour

Le jeu partage la vedette avec Worms Across Worlds, sorti également ce jeudi, ainsi que Everybody Shogi et Play-Doh World.

Everybody Shogi (Jeu, Jeux de société, , v1.0.0, 299 Mo, iOS 14.0, AltPlus Inc.) Everybody Shogi réinvente le shogi traditionnel avec des graphismes colorés, des commandes intuitives et des défis quotidiens, rendant ce jeu de stratégie japonais accessible et captivant pour tous. Les joueurs peuvent personnaliser leurs pièces, affronter des adversaires mondiaux en temps réel et progresser à leur rythme dans un univers ludique et stratégique. Télécharger le jeu Everybody Shogi





Play-Doh World (Jeu, , , v1.0.1, 807 Mo, iOS 13.0, Scary Beasties Ltd) Play-Doh World transforme la pâte à modeler en une aventure numérique sur Apple Arcade, où les enfantscréent des personnages, animaux et coiffures dans un univers coloré et interactif, stimulant leur imaginationsans publicité ni achats intégrés. Avec des zones évolutives, des mini-jeux et des mises à jour régulières, ce jeu sûr et certifié kidSafe offre des possibilités créatives infinies pour explorer, construire et jouer. Télécharger le jeu Play-Doh World