The Enchanted World passe d'Apple Arcade à l'App Store et Android

Noodlecake a annoncé que son ancien titre exclusif à Apple Arcade, The Enchanted World, sera bientôt de retour en version normale sur iOS, tout en faisant ses débuts sur Android. Dans quelques jours, il sera possible de télécharger depuis l'App Store et le Play Store.

Découvrez un véritable monde enchanté

The Enchanted World est développé par AI Interactive en Bosnie (leur histoire a été une source d'inspiration) et publié par Noodlecake, et c'était un titre de lancement pour le service Apple Arcade en septembre 2019. Comme vu lors de sa sortie, ce titre utilise la mécanique bien connue des puzzles à tuiles coulissantes, mais la développe de manière vraiment originale, tout en étant enrobé par une esthétique raffinée et véritablement magnifique.

The Enchanted World est un jeu d'aventure-puzzle somptueux à base de cases à déplacer, dans un monde magique dévasté par les forces du mal.

Vous y jouez une jeune fée qui doit se frayer un chemin à travers une série d'environnements tous aussi sublimes les uns que les autres, de puzzles plutôt faciles et de personnages hauts en couleur pour ramener le monde à son état normal. Vous passerez ainsi des forêts enchantées aux déserts arides en passant par de sombres grottes et une usine abandonnée, entre autres.



Regardez le trailer vidéo pour vous faire une idée de la qualité du jeu de AI Interactive :

Au total, 9 royaumes différents vous attendent, avec plus de 30 puzzles faits à la main en low-poly.

Mieux, pour ne pas tromper son public, World revient au format "lite" ou "essayez avant d'acheter". Ainsi, vous pouvez essayer gratuitement le premier chapitre du jeu avant de décider s'il est fait pour vous et de lâcher 3,99 €.

Si tout est parfait, reste que la difficulté est plutôt légère pour les joueurs aguerris. Néanmoins, il s'agit d'une expérience unique. Le Monde Enchanté est disponible en pré-commande sur l'App Store iOS, et en pré-inscription pour Android sur le Google Play Store. Sortie prévue le 7 mai.

Télécharger le jeu The Enchanted World