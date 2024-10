The Get Out Kids passe d'Apple Arcade à l'App Store !

Les films des années 80 ont marqué toute une génération avec des films cultes. Outre les iconiques Scarface, Retour vers le futur, Star Wars, E.T., Terminator et autre Dune, cette période a été très prolifique dans le genre "horreur pour les jeunes" avec les Goonies ou les Gremlins, notamment. Après l'hommage à cette période de la série Strangers Things, voici son pendant vidéoludique signé Frosty Pop : The Get Out Kids.

Découvrez The Get Out Kids

Le succès d'Apple Arcade The Get Out Kids est maintenant disponible sur l'App Store GRATUITEMENT. AUCUNE PUB. AUCUN IAP.

Ancienne exclusivité d'Apple Arcade, The Get Out Kids suit les meilleurs amis, Molly et Salim, lorsque leur tentative de s'éclipser pour aller voir Ghostblasters au cinéma de plein air tourne mal. Ils doivent maintenant explorer une variété de lieux effrayants et résoudre des énigmes pour retrouver le chien perdu de Molly, Moses. De quoi lier les deux personnages d'une amitié indéfectible, au péril de leur vie.

Lorsque Moses disparaît dans des circonstances louches, Molly et Salim s’embarquent dans une mission de sauvetage qui mettra leur amitié à l’épreuve et changera leurs vies pour toujours.

Ce n'est pas le scénario de l'année, loin de là, mais The Get Out Kids se distingue par de nombreux mécanismes intéressants, l'action se déroulant dans des dioramas en 3D. Expérience narrative sous forme de puzzle, The Get Out Kids comprend également sept mini-jeux inspirés des salles d'arcade pour faire monter l'ambiance rétro. Et le plus beau, c'est que ce jeu est absolument gratuit ! Le jeu est totalement gratuit !

Notre avis sur The Get Out Kids

Get Out Kids nous avait séduit sur Apple Arcade grâce à un récit interactif et un style attrayants. Ses mini-jeux, sa partie "objets cachés" et ses dialogues ont fait mouche, mention spéciale à Salim et son bégaiement. Cependant tout n'est pas parfait, le gameplay est parfois frustrant, avec la nécessité de s'y reprendre à plusieurs fois. C'est frustrant, mais c'est aussi ça le charme des jeux de cette époque, une difficulté que l'on ne connaît plus vraiment de nos jours.

Un prix canon

Depuis la série Stranger Things, le style horrifique pour enfants des années 80 est de retour sur le devant de la scène, que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéo. C'est exactement sur cette vague que surf The Get Out Kids depuis 2019. D'abord sur Apple Arcade, le jeu est désormais accessible à tous sur l'App Store, de quoi découvrir son style inimitable à prix canon. En effet, le jeu est GRATUIT !



Attention, il n'est pas encore lancé dans tous les pays, certains, comme la France, devront attendre jusqu'à la fin du mois d'octobre. En attendant, précommandez-le !

