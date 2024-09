Après avoir quitté Apple Arcade, Speed Demons va revenir sur l'App Store

Les services de jeux par abonnement n'ont rien à envier aux plateformes de vidéos, avec des nouveautés chaque semaine et une facilité d'utilisation déconcertante. Pourtant, les deux systèmes partagent un défaut majeur : la suppression de titres. Cette fois, c'est le jeu Speed Demons qui a disparu d'Apple Arcade. Bien que la firme prévienne toujours les clients, ce genre de mauvaise surprise n'est pas très agréable pour les joueurs. Supprimé le mois dernier, le jeu de Radiangames va revenir en tant que titre payant, avec de nouvelles fonctionnalités en prime. Oui, il faudra à nouveau payer.

Un jeu de course bientôt de retour

Avant d'aller plus loin, consultez le tout nouveau trailer vidéo de Speed Demons :

Avec la future mise à jour 1.7, les fans de course automobile auront la possibilité de faire du draft, une sorte d'aspiration qui vous donne un léger boost de vitesse en fonction de votre positionnement derrière d'autres voitures sur la piste. Un détail qui devrait apporter une autre dimension au gameplay, déjà particulièrement savoureux.



Les autres nouveautés incluent des améliorations de l'expérience générale, comme une option de redémarrage dans le menu de pause, la possibilité de modifier votre véhicule depuis l'écran de départ de la course, le rééquilibrage de certaines des courses les plus difficiles et, bien sûr, de nombreuses corrections de bugs. La date de sortie exacte n'est pas encore connue, mais il semblerait que ce soit imminent. La nouvelle version autonome de Speed Demons sera vendue au prix de 4,99 €, sans publicité ni achat intégré.

Notre avis sur Speed Demons

Si vous ne l'avez pas encore testé, Speed Demons a pris le parti de proposer des courses vues de haut, sur autoroute, avec un trafic dense et une gestion des collisions particulièrement soignée. La réalisation graphique n'est pas en reste, avec de jolis effets spéciaux. Mieux, il y a des power-up, 8 modes de jeux et des centaines d'événements pour relancer l'intérêt, sans oublier plus de 25 véhicules améliorables, des petites voitures à hayon aux super-voitures en passant par les énormes semi-remorques.



Un titre original qui tend parfois vers le runner et le shoot'em up ! À découvrir dès que possible avec le support des manettes et des sauvegardes iCloud.

Télécharger le jeu Speed Demon