Remortal est un beau runner à la première personne dans un monde métaphorique

Les jeux de course automatique, les fameux auto-runners, sont légions sur l'App Store. Mais depuis Temple Run, ils ont tendance à tous se ressembler, notamment au niveau du gameplay. Sauf quand l'approche est différente, comme c'est le cas avec Remortal: A Spiritual Journey, un jeu de course automatique à la première personne. Inutile de voir votre personnage ou bolide ici, seul vos réflexes importent dans le titre de Mad Llama.

Remortal: A Spiritual Journey

Remortal est un jeu d'action et de course automatique intense qui vous emmène dans un monde curieux et métaphorique.

Découvrez les hauts et les bas de l'existence d'un individu en relevant les défis du jeu, en acquérant de nouvelles capacités et en prenant conscience des émotions du protagoniste.

Regardez la bande-annonce de Remortal :

Il ne s'agit pas d'un simple runner, mais d'un voyage dans un monde métaphorique comme le décrit le studio Mad Llama. Chaque chapitre du jeu représente une étape de la vie de votre personnage. Qui dit nouveau chapitre, dit nouvelles mécaniques et nouvelles émotions qui sont représentées comme des dangers dans le jeu, vous obligeant à trouver la meilleure façon de les gérer tout au long de votre voyage dans la vie.



Le but du jeu est de surmonter les démons intérieurs du héros. Pour cela, il faudra l'aider à sortir de ses pensées et sentiments les plus sombres, en atteignant la fin de chaque niveau. Voilà qui n'est pas qu'un simple runner, clairement.



Si vous êtes intéressé, sachez que Remortal : A Spiritual Journey est un jeu premium publié sur mobile par Crescent Moon. Il est disponible en précommande sur l'App Store dès maintenant avec une réduction de 30 %, et son lancement est prévu demain, soit le 21 février.

Télécharger le jeu Remortal: A Spiritual Journey