Marvel Snap est également banni de l'App Store US, tout comme CapCut

Le populaire jeu de cartes, Marvel Snap, a été brusquement retiré des magasins d'applications américains, subissant finalement le même sort que TikTok en raison d'une nouvelle loi visant les applications de ByteDance. Mais ce n'est pas le seul dommage collatéral à la bataille entre la société chinoise et l'administration américaine.

Fermeture inattendue

Les joueurs américains ont reçu un message inattendu lorsqu'ils ont essayé d'accéder au jeu ce matin :

Désolé, Marvel Snap n'est pas disponible pour le moment



Une loi interdisant Marvel Snap a été promulguée aux États-Unis. Malheureusement, cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser Marvel Snap pour le moment. Rassurez-vous, nous travaillons à rétablir notre service aux États-Unis. Restez à l'écoute !

Développé par Second Dinner mais publié par la filiale de ByteDance, Nuverse, Marvel Snap a donc été concerné par l'interdiction de l'administration Biden. La fermeture a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 janvier 2025, laissant de nombreux joueurs en colère.

Réponse des développeurs

Second Dinner est passé par X pour exprimer sa surprise face à la situation, déclarant :

Marvel Snap ne va pas disparaître. Nous travaillons activement à la sortie du jeu le plus rapidement possible et vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations à partager.

Impact sur les stores

Depuis ce jour, le jeu basé sur la licence Marvel a disparu de l'App Store pour les utilisateurs iOS et de Google Play pour les clients sous Android. Les joueurs PC via Steam ont également rencontré le même problème.

Les autres applications de ByteDance

L'effet d'entraînement de l'interdiction s'est fait sentir sur d'autres applications ByteDance. Des applications comme Lark, Lemon8 et CapCut ont également été supprimées des magasins d'applications aux côtés de TikTok. Cependant, certains titres Nuverse comme « Earth: Revival - Deep Underground » et « Ragnarok X: 3rd Anniversary » restent accessibles dans l'App Store pour le moment.



Si l'impact est fort, Bytedance garde espoir avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, l'ex et futur président semble être plus conciliant sur ce point avec la Chine.



En France, toutes ces applications sont disponibles, notre gouvernement n'ayant pas considéré TikTok comme un espion du Parti communiste chinois.

