A Monster's Expedition arrive sur l'App Store

Comme prévu, l'excellent "A Monster's Expedition" de Draknek arrive sur l'App Store plus tard ce mois-ci, avec des précommandes désormais ouvertes. A Monster's Expedition était l'un des meilleurs jeux sur Apple Arcade à sa sortie en 2020, et le voir débarquer pour tous les joueurs sur l'App Store ne peut que nous réjouir. Mieux, les sauvegardes de la version Apple Arcade seront transférables sur cette version.

A Monster's Expedition n'est plus seulement sur Apple Arcade

Si vous n'y avez pas encore joué, A Monster's Expedition est l'un des meilleurs jeux de puzzle que vous pouvez jouer aujourd'hui.



Regardez la bande-annonce du jeu ci-dessous :

Conçu par des experts en casse-têtes, A Monster's Expedition propose une aventure adorable et relaxante en monde ouvert pour les monstres qui souhaitent en savoir plus sur les humains.



Faites tomber des arbres pour former des passerelles, explorer des centaines d'îles dans toutes les directions et découvrir l'histoire de « l'humanité ».

Notre avis sur A Monster's Expedition

A Monster's Expedition se distingue par sa structure et ses énigmes uniques, qui sont complétées et mises en valeur par des graphismes époustouflants et une bande-son fantastique signée Eli Rainsberry. Dans le jeu, vous incarnez un monstre qui apprend à connaître l'humanité à travers des expositions disséminées sur différentes îles, qui font toutes partie d'un tableau plus vaste. Au départ, vous disposez de mouvements et d'interactions de base, comme pousser un arbre pour monter sur un rondin jusqu'à l'île suivante.



Au fur et à mesure de votre progression, le jeu introduit divers objets qui vous aident à traverser les îles, tels que des radeaux ou des troncs d'arbres plus grands. Le cœur des puzzles réside dans la façon dont vous interagissez avec les troncs et les arbres, en les poussant dans différentes directions et en tenant compte de votre propre position par rapport aux obstacles de l'île. Le jeu offre un haut degré d'ouverture, non seulement en termes de puzzles ou d'îles que vous abordez, mais aussi dans les multiples solutions disponibles pour de nombreuses situations.

Les jeux de puzzle souffrent souvent de courbes de difficulté abruptes, mais A Monster's Expedition excelle dans cet exercice avec une courbe progressive via l'introduction de nouveaux mécanismes. La structure du jeu, qui vous permet de partir à tout moment et de revenir instantanément à partir de l'écran de titre, facilite également l'entrée et la sortie. Au fur et à mesure que vous traversez les îles, le brouillard et les nuages se dissipent, révélant une plus grande partie de la carte. De plus, les déplacements rapides sont débloqués dès le début du jeu.



Si vous souhaitez l'acheter sur l'App Store, vous pouvez précommander A Monster's Expedition sur iOS. Le jeu sortira le 25 juillet. En revanche, il n'est pas annoncé sur Android. Rappelons que les joueurs Apple Arcade peuvent l'avoir "gratuitement".

Télécharger le jeu A Monster's Expedition