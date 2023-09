Little Nightmares s'affiche sur l'App Store avec une date de sortie

Après l'annonce en septembre 2022, Playdigious avait concédé que le portage de Little Nightmares sur mobile avait pris un certain retard. Le jeu d'horreur, acclamé par la critique, sortira finalement bien en 2023, mais à la toute fin. Affiché désormais à la rubrique "précommandes", Little Nightamres sortira apparemment le 12 décembre en version premium, dans le monde entier.

Little Nightmares prévu pour décembre 2023

Une fois n'est pas coutume, le portage d'un succès sur consoles vers nos mobiles sera assuré par Playdigious. Le studio a indiqué que l'interface de Little Nightmares s'adapterait mieux aux commandes tactiles et qu'elle inclurait également les succès du Game Center, la prise en charge des manettes MFi, la synchronisation des sauvegardes iCloud, et bien plus encore.



Malgré une conclusion quelque peu décevante, Little Nightmares offre une expérience captivante grâce à une ambiance flippante à souhait, un rythme bien équilibré et un univers captivant, bien que certains choix de level design et des aspects de la prise en main soient discutables. Il a en revanche souffert de la comparaison avec Inside, à notre avis plus abouti d'un point de vue "gameplay".



Regardez la vidéo trailer de Little Nightmares Mobile :

Little Nightmares sera vendu au prix de 9,99 € sur iOS et Android, mais les précommandes et les préenregistrements donnent droit à une réduction de 30 %, ce qui ramène le prix à 6,99 €. Little Nightmares a été initialement développé par Tarsier Studios et sorti sur consoles et PC en 2017 par l'intermédiaire de Bandai Namco Entertainment.

Little Nightmares ne sera pas le premier jeu de cette série sur mobile. Nous avons Very Little Nightmares qui était un spin-off fait pour les mobiles, sorti en 2019 et développé par Alike Studios sur mobile.



En attendant la sortie, les pré-commandes sont disponibles sur l'App Store et les pré-inscriptions sur Google Play.

Télécharger le jeu Little Nightmares