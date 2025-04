Sonic Rumble a une date de sortie sur mobile et PC !

SEGA a annoncé que Sonic Rumble sortira le 8 mai sur PC (via Steam), iOS (via l’App Store) et Android (via Google Play). Les pré-inscriptions sont ouvertes, promettant de belles surprises pour les fans. En effet, plus les joueurs seront nombreux avant le lancement, plus les récompenses au lancement seront généreuses : skins de personnages (dont un Sonic inspiré de Sonic the Hedgehog 3), compagnons Chao, autocollants et anneaux, la monnaie virtuelle du jeu.

C'est quoi Sonic Rumble ?

Si vous aviez raté notre test de Sonic Rumble en fin d'année dernière, il s'agit d'un nouveau jeu de la franchise qui propose un gameplay revisité et une réalisation franchement soignée. Coopération et concurrence sont clés dans cette alternative claire au célèbre multijoueur Fall Guys.

Le jeu, difficile mais équitable, repose sur des mécaniques simples et intuitives : collecter un maximum d’anneaux à travers quatre types de défis (course, équipe, chasse, bataille) dans sept mondes aux objectifs uniques. Le lancement introduira des équipages pour collaborer face aux obstacles, et un pass de saison offrira des récompenses comme des skins et des émoticônes.



Cependant, malgré sa plastique fidèle, Sonic Rumble s’éloigne de la philosophie initiale de la franchise, axée sur la vitesse et l’agilité. Les mouvements sont plus lents, à des années lumières des premiers titres sur Master System ou Game Gear, et les personnages restent purement cosmétiques, sans impact sur le gameplay. Il inclut néanmoins de nombreux skins à débloquer et des références à des jeux comme Sonic Riders.

Bientôt disponible

Pour les abonnés Apple Arcade, Sonic Racing et Sonic Dream Team sur Apple Arcade restent de bonnes alternatives en attendant le 8 mai. On espère que les développeurs ont prévu de nombreuses mises à jour pour étoffer le contenu et attirer un maximum de joueurs sur iOS et Android.

Télécharger le jeu Sonic Rumble