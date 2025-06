Meteorfall: Rustbowl Rumble, une bataille de cartes épique sur mobile et PC

Meteorfall: Rustbowl Rumble est un jeu de cartes trépidant désormais disponible sur iOS et Android, en plus du PC (Steam), plonge les joueurs dans l’univers déjanté de Meteorfall. Ce titre, développé par Slothwerks, combine stratégie, humour et combats dynamiques dans un tournoi épique : le Rustbowl Rumble. Votre objectif ? Remporter le légendaire Masque de l’Uberlich en affrontant des adversaires aussi loufoques que des ours ivres ou des loups radioactifs. Préparez-vous à des duels où la victoire prime sur l’honneur, dans une ambiance de spectacle total.

Découvrez Meteorfall: Rustbowl Rumble

Comme ses prédécesseurs, le dernier était Meteorfall: Krumit's Tale en 2020, le gameplay de Rustbowl Rumble repose sur un système de deck-building roguelike. Vous constituez une équipe de trois héros parmi huit, chacun avec ses propres cartes et style de jeu. Avec plus de 200 cartes disponibles, les possibilités de combinaisons sont vastes. Le jeu se distingue par ses "Wild Cards", qui bouleversent les règles des combats, offrant des opportunités stratégiques pour renverser la situation. En parallèle, accomplir des exploits impressionne la foule, débloquant des bonus en plein combat. Les cartes peuvent être améliorées avec des combinaisons puissantes, permettant de créer des synergies dévastatrices.



Voici la bande-annonce officielle :

Entre les affrontements, vous explorez Bramble Town, un hub où vous améliorez vos cartes, entraînez vos héros ou découvrez des interactions amusantes. Cependant, le temps est limité, forçant des choix stratégiques sur les activités à prioriser. Ce mélange d’urgence et de personnalisation rend chaque partie unique et rejouable.



Visuellement, Meteorfall: Rustbowl Rumble séduit avec son style cartoon coloré et son ton décalé. L’interface intuitive et les combats rapides en font un jeu idéal pour des sessions courtes, bien que certains joueurs occasionnels puissent trouver la courbe de difficulté exigeante.

Disponible sur mobile

Sorti ce matin sur iOS et Android, ce titre a déjà conquis les amateurs de deck-building par son énergie et sa créativité. Si vous cherchez un jeu de cartes stratégique, drôle et addictif, Meteorfall: Rustbowl Rumble est un incontournable. Disponible sur App Store et Play Store en achat premium.

Télécharger Meteorfall: Rustbowl Rumble à 7,99 €