On a testé Sonic Rumble, le futur Fall Guy de Sega sur mobile

Sonic Rumble, le dernier ajout à la franchise du hérisson bleu, passe au format Battle Royale mais avec une approche clairement inspirée de jeux comme Fall Guys. Prévu pour la fin d'année sur consoles, le jeu qui propulse Sonic et ses amis dans une série de mini-jeux de plateforme et de défis de collecte d'anneaux, s'apprête aussi à débarquer sur iPhone et Android. Contrairement aux jeux Sonic traditionnels connus pour leur rapidité, Sonic Rumble offre une expérience étonnamment lente. Nous l'avons testé en avant-première, voici notre avis avec ce test éclair.

C'est quoi Sonic Rumble ?

Le pitch du jeu implique l'inénarrable Dr Eggman qui a transformé les personnages de Sonic en jouets, ouvrant la voie à une bataille à 32 joueurs où les joueurs s'affrontent sur trois tours, avec des éliminations réduisant de moitié la compétition à chaque fois. Le gameplay comprend des courses et des mini-jeux, avec des mécanismes uniques comme l'utilisation de l'attaque à tête chercheuse de Sonic, par exemple. Il existe un mélange de coopération et de compétition, dans lequel les joueurs peuvent avoir besoin de travailler ensemble pour progresser, comme briser des murs ou vaincre des robots, pour ensuite se retourner les uns contre les autres pour gagner. C'est peu ou prou Fall Guys, avec des spécialités propres au héros de SEGA.

Un gameplay inhabituel pour Sonic

Alors oui, le jeu est bon. Il est même excellent pour les fans du genre, avec des contrôles fluides et une belle réalisation. Mieux, aucun achat ou publicité intégrée n'ont été observés pendant les tests, mais il y a fort à parier que cela change d'ici le lancement l'an prochain.



Le jeu est difficile mais équitable, avec des mécaniques simples mais intuitives où l'objectif est de collecter le plus d'anneaux. Il comporte quatre types de défis (course, équipe, chasse, bataille) sur sept mondes différents, chacun avec des objectifs uniques. Les personnages sont purement cosmétiques sans impact sur le gameplay. Un pass de saison est inclus, offrant des récompenses comme des skins et des émoticônes.



Malgré certains sa plastique fidèle, Sonic Rumble semble déconnecté de la philosophie initiale de la franchise, qui mêle vitesse et agilité. Les mouvements sont lents et le jeu n'a pas l'élan dynamique typique des titres Sonic. Il faut le savoir avant de s'y mettre.



Comme tous les jeux du genre, Sonic Rumble propose également de nombreux skins à débloquer, des compagnons Chao et des références aux jeux Sonic passés comme Sonic Riders.

Notre avis sur Sonic Rumble

Bien que Sonic Rumble ne révolutionne peut-être pas le genre ni ne tire parti des principaux atouts du gameplay de Sonic, il constitue une autre entrée axée sur les fans dans l'univers du hérisson bleu. Il est peu probable que cela perturbe le marché du Battle Royale, bien qu'on s'amuse franchement avec. Les abonnés Apple peuvent patienter avec les très bons Sonic Racing et Sonic Dream Team sur Apple Arcade.



Sortie prévue le 28 février 2025 sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu Sonic Rumble