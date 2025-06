Sega Football Club Champions 2025 annoncé sur mobile, PC et PlayStation

Sega a dévoilé Football Club Champions 2025, un nouveau jeu de simulation sportive prévu pour cette année sur plusieurs plateformes, dont nos petits mobiles adorés. Construit sur le moteur de Football Manager et inspiré de la série exclusive au Japon SakaTsuku, ce titre mélange un gameplay novateur avec des racines nostalgiques. Attention, il ne s'agit pas d'un concurrent à FIFA, pardon EA FC, mais d'un jeu de gestion.

Le remplaçant de Football Manager 2025

Avec l'annulation de Football Manager 2025, les fans de football en quête d'une expérience de simulation poussée ont désormais une nouvelle option. Football Club Champions 2025 permet aux joueurs de guider une équipe locale vers la gloire mondiale grâce à un mode Carrière complet, tandis qu'un mode Équipe de Rêve propose des matchs PvP compétitifs.

Avec le support du crossplay et des sauvegardes partagées, vous pourrez vous prendre pour Luis Enrique à n'importe quel moment de la journée, dans le bus ou à la maison.



Le jeu inclut des joueurs et des équipes réels des ligues européennes, asiatiques et d'autres régions. Les pré-inscriptions sont ouvertes, avec une bêta fermée prévue du 19 au 30 juin.

Reste que les implications pour la franchise Football Manager sont incertaines, en attendant des nouvelles sur un éventuel prochain opus. En attendant, il existe toujours FM 24 sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu Football Manager 2024 Touch