iOS 26 bêta 3 réduit l'effet Liquid Glass pour la lisibilité

Apple a réduit l'effet Liquid Glass dans la bêta 3, publiée ce soir pour les développeurs d'iOS 26, qui deviendra probablement la première bêta publique prochainement, privilégiant la clarté à l'éclat.

Une sage décision

La transparence des barres de navigation dans certaines applications a été diminuée par rapport à la bêta 2, ce qui avait déjà été le cas entre les deux premières versions, mais dans des cas précis comme le centre de contrôle.

Le dernier design adopte des tons plus sombres pour une meilleure lisibilité. Bien que l'effet Liquid Glass reste largement inchangé dans des applications comme Photos, l'esthétique globale est certes, moins audacieuse, mais plus agréable pour capter les informations.



Le plus notable concerne les barres de navigation qui sont moins spectaculaires mais plus pratiques. C'est à peu ou prou le même rétropédalage partiel qu'on a vécu en 2013 avec iOS 7, qui avait été trop loin dans le flat design au départ. Néanmoins, on peut saluer les ajustements des ingénieurs, certainement motivés par les retours des développeurs. Espérons que l'on ne perde pas, d'ici la version finale attendue pour le 15 septembre, l'essence même de Liquid Glass qui pose les bases des futurs produits d'Apple, dont l'iPhone Fold en 2026, l'iPhone XX tout en verre en 2027 ou encore les Apple Glass.



PS : bon courage aux designers qui vont devoir revoir la plupart des illustrations d'iOS 26 initialement diffusées par Apple lors de la WWDC 25.