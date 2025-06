Liquid Glass : Apple révolutionne la direction artistique de ses logiciels

Apple vient de dévoiler sa plus importante refonte visuelle depuis iOS 7, avec l'introduction de "Liquid Glass", un nouveau langage de design qui transforme radicalement l'apparence de tous ses systèmes d'exploitation. Cette évolution majeure s'inspire directement de l'esthétique translucide de visionOS pour créer une expérience utilisateur inédite sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV.

Un matériau inédit qui révolutionne l'interface

Le cœur de cette transformation repose sur "Liquid Glass", un matériau virtuel translucide qui combine les propriétés optiques du verre avec la fluidité caractéristique d'Apple. Ce nouveau composant visuel réagit dynamiquement à son environnement, s'adaptant intelligemment à la luminosité ambiante et au contenu affiché. Grâce à un rendu en temps réel sophistiqué, il produit des reflets spéculaires qui créent une sensation de profondeur et de vie dans chaque interaction.

Cette approche marque un retour subtil vers certains éléments du skeuomorphisme, tout en conservant la modernité acquise depuis iOS 7. Les développeurs bénéficient d'un ensemble d'API actualisées pour SwiftUI, UIKit et AppKit, facilitant l'intégration de ce nouveau design dans leurs applications. L'outil Icon Composer permet même de créer des icônes Liquid Glass personnalisées dans différentes teintes et niveaux de transparence.

Une harmonisation sans précédent entre toutes les plateformes

Pour la première fois dans l'histoire d'Apple, un même langage de design s'applique simultanément à l'ensemble de l'écosystème : iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 et tvOS 26. Cette unification va bien au-delà d'une simple cohérence esthétique, elle repense fondamentalement la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils Apple.

Sur l'écran verrouillé, l'affichage de l'heure adopte désormais le matériau Liquid Glass, s'adaptant fluidement pour s'intégrer derrière le sujet des photos de fond d'écran. La police San Francisco a été spécialement optimisée pour ajuster dynamiquement la graisse, la largeur et la hauteur de chaque caractère selon le contexte. Cette attention aux détails se retrouve dans chaque élément de l'interface, des plus petits boutons aux barres de navigation les plus complexes.

Des applications repensées pour une expérience immersive

L'impact de Liquid Glass se ressent particulièrement dans les applications natives d'Apple. L'app Appareil photo bénéficie d'une simplification notable avec un menu hamburger regroupant les réglages et une réglette intuitive pour basculer entre photo et vidéo. Safari introduit une interface flottante qui surplombe les pages web, tandis qu'Apple Music, Photos, FaceTime et Apple Podcasts adoptent tous cette nouvelle esthétique translucide.

Les barres d'onglets dans iOS 26 se comportent désormais de manière intelligente : elles se réduisent automatiquement lors du défilement pour privilégier le contenu, puis se redéploient fluidement quand l'utilisateur remonte. Sur iPad et Mac, les barres latérales réfractent le contenu sous-jacent tout en reflétant l'environnement, créant une immersion visuelle sans précédent.

Cette évolution s'inscrit dans la continuité des innovations d'Apple en matière d'interface utilisateur, rappelant le retentissement qu'avait eu iOS 7 en 2013. Cependant, contrairement à cette refonte radicale, Liquid Glass préserve la familiarité tout en apportant une dimension nouvelle à l'expérience Apple. Reste à voir comment les utilisateurs accueilleront cette transformation lors du déploiement des versions bêta cet été.



Que pensez-vous de ce nouveau design ? Sachant qu'il va durer plusieurs années, on ferait mieux de commencer à s'y habituer dès maintenant.