Tim Cook offre un cadeau en or 24 carats à Trump pour fêter l’exemption de taxes

Apple vient d’éviter une taxe de 100 % sur les puces importées, qui aurait pu lui coûter des milliards. Pour célébrer cette victoire stratégique, Tim Cook a offert un cadeau symbolique en or 24 carats à Donald Trump lors d’une conférence de presse ce matin.

Apple échappe à une taxe de 100 % grâce à un accord avec Donald Trump

Apple vient d’obtenir une précieuse exemption : la firme ne sera pas concernée par la nouvelle taxe de 100 % sur les puces électroniques importées, annoncée ce jeudi matin par le président Donald Trump lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. Une mesure qui aurait pu coûter des milliards de dollars à l’entreprise si elle avait été appliquée à ses chaînes de production à l’étranger.

Une récompense pour l’engagement américain d’Apple

Si Apple échappe à cette taxe, c’est parce que la société a renforcé son implantation industrielle aux États-Unis. Tim Cook a profité de cette conférence pour confirmer une hausse de 100 milliards de dollars de l’investissement prévu sur le sol américain, portant l’engagement total à 600 milliards de dollars sur quatre ans. Ces fonds serviront à soutenir la fabrication nationale de composants clés, notamment les puces, grâce à des partenariats avec des entreprises américaines comme Corning, Broadcom ou Texas Instruments.

En clair, Apple promet de produire davantage aux États-Unis, et en échange, Trump lève la menace fiscale. Un geste stratégique pour les deux camps : Trump peut se vanter de faire revenir la production sur le sol américain, et Apple protège ses marges.

Un cadeau luxueux pour sceller l’alliance

Pour marquer ce moment, Tim Cook a remis en main propre un cadeau très symbolique au président Trump. Il s’agit d’un disque en verre Corning fabriqué dans le Kentucky, posé sur un socle en or 24 carats extrait en Utah, gravé avec le logo Apple, le nom du président et la mention « Made in USA – 2025 ».

Ce geste, soigneusement orchestré, illustre la volonté d’Apple de se positionner comme un acteur majeur de la relocalisation industrielle, tout en s’assurant les faveurs de la Maison Blanche. Tim Cook a qualifié ce moment "d’étape décisive dans la renaissance industrielle des États-Unis."

Une manœuvre politique et économique

L’exemption d’Apple, conditionnée à ses investissements locaux, envoie un message fort aux autres géants de la tech : s’ils veulent éviter les sanctions, ils devront eux aussi fabriquer américain. Pendant ce temps, le marché a salué l’annonce, l’action Apple a grimpé de plus de 5 % dans les heures suivant la conférence.