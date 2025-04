Trump affirme avoir “aidé" Tim Cook avec l'exemption des droits de douane

1 com

Le 14 avril 2025, lors d’un rassemblement politique, Donald Trump a confirmé avoir “aidé” Tim Cook, le PDG d’Apple, à gérer les enjeux liés aux droits de douane américains. Bien que ses propos demeurent flous, ils mettent en lumière les échanges approfondis entre l’ex-président et les dirigeants de grandes entreprises américaines, tels que Cook.

Donald Trump et Tim Cook ont parlé

Lors d’un rassemblement politique, Donald Trump a affirmé qu’il avait personnellement “aidé Tim Cook”, le PDG d’Apple, en intervenant sur des questions liées aux tarifs douaniers américains. Bien qu’énigmatiques, ses propos laissent entendre que Trump continue de jouer un rôle actif dans les négociations commerciales, même en dehors de la présidence, et qu’il entretient toujours un canal de communication privilégié avec l’un des patrons les plus influents de la tech américaine.

Des propos vagues mais lourds de sens

Dans son discours, Trump a déclaré :

« J’ai aidé Tim Cook récemment. Il est venu me voir, on en a parlé, et je l’ai aidé. »

Il n’a pas précisé la nature exacte du problème, ni la manière dont il serait intervenu. Toutefois, dans le contexte actuel de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, cette déclaration prend tout son sens.

Apple, qui assemble la majorité de ses produits en Chine, est particulièrement exposée aux mesures protectionnistes de Washington. Un relèvement brutal des droits de douane sur les importations chinoises — certains atteignant jusqu’à 145 % — menace directement les iPhone, MacBook, et autres appareils phares de la marque.

Il y a deux jours nous apprenions que les smartphones, ordinateurs portables et semi-conducteurs bénéficieraient finalement d’une exemption temporaire des droits de douane dévastateurs. Une excellente nouvelle pour Apple et Tim Cook, qui répond ainsi aux nombreuses interrogations soulevées par les déclarations faites ce jour par Donald Trump.

Une relation Trump — Cook qui ne date pas d’hier

Ce n’est pas la première fois que Trump affiche une proximité avec Tim Cook. Lors de son premier mandat présidentiel (2016–2020), il avait souvent salué Cook comme un « excellent dirigeant » et un « bon patriote », vantant la capacité du PDG d’Apple à « faire fabriquer des choses en Amérique ».

En 2019, Trump avait même reconnu que Cook l’avait convaincu de ne pas appliquer certains tarifs douaniers à Apple pour éviter de désavantager l’entreprise face à des concurrents comme Samsung, qui produisent principalement hors de Chine.

Derrière l’anecdote : une démonstration d’influence politique

Avec cette nouvelle déclaration, Trump envoie plusieurs messages. D’abord à ses électeurs et donateurs : il se présente comme un président pragmatique, capable de résoudre des problèmes concrets pour des géants économiques. Ensuite, aux acteurs de la tech : il se positionne comme un interlocuteur pertinent, capable d’influencer la politique économique en tant que président de la première puissance mondiale.



Source