Trump affirme que les États-Unis peuvent fabriquer les iPhone localement

Alors que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine reprennent de l’ampleur, Donald Trump relance un sujet stratégique : la fabrication des iPhone sur le sol américain. Dans un contexte où des taxes massives sur les importations chinoises sont à l’étude, l’ancien président affirme que les États-Unis possèdent les ressources nécessaires pour produire localement les célèbres appareils d’Apple. Mais entre discours politique et réalité industrielle, le chemin vers une production 100 % américaine semble semé d’embûches.

Un défi irréalisable

Lors d’une récente conférence, Donald Trump a affirmé que les États-Unis disposent des moyens nécessaires pour produire les iPhone sur leur propre territoire. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions commerciales, alors que Trump propose des droits de douane de 104 % sur les produits importés de Chine, une mesure qui impacterait directement des entreprises comme Apple.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a précisé que le président souhaite relocaliser une partie de la production technologique dans le pays, en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les équipements électroniques de pointe. Selon elle, Apple aurait déjà commencé à montrer l’exemple, notamment avec un plan d’investissement de 500 milliards de dollars aux États-Unis.

Cependant, une grande partie de cet investissement est destinée à d’autres projets : centres de recherche, fabrication de puces en Arizona, serveurs d’IA à Houston, contenu pour Apple TV+ ou encore un campus éducatif dans le Michigan. Rien n’indique clairement que la production des iPhone fera partie de cette relocalisation.

Pour anticiper les effets des nouvelles taxes à l’importation, Apple a renforcé ses stocks sur le sol américain. Cela permettrait de limiter une hausse immédiate des prix. Mais pour l’instant, l’entreprise n’a pas officiellement annoncé de changement concernant l’assemblage des iPhone.

En réalité, fabriquer un iPhone aux États-Unis représente un défi colossal. Le coût de la main-d’œuvre y est bien plus élevé qu’en Chine, ce qui rendrait chaque appareil nettement plus cher à produire. De plus, l’écosystème industriel très complexe nécessaire à la fabrication d’un iPhone – avec ses milliers de composants – est aujourd’hui profondément enraciné en Asie.

En résumé, même si Donald Trump affiche son ambition de voir les iPhone produits localement, il reste peu probable qu’Apple bouleverse sa chaîne de production dans l’immédiat. L’idée reste pour l’instant plus politique qu’industrielle.