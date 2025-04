Ruée sur les iPhone avant la hausse des prix annoncée aux États-Unis

Les récentes informations concernant une augmentation possible du prix des iPhone aux États-Unis, en raison des nouvelles taxes douanières imposées par l’administration Trump, ont semé la panique chez certains consommateurs. Craignant une forte flambée des prix à venir, de nombreux clients se sont visiblement précipités ce week-end dans les Apple Store pour acheter un iPhone avant que les prix n’augmentent.

Hausse potentielle du prix de l’iPhone : afflux de clients dans les Apple Store américains

Les récentes révélations concernant une possible augmentation significative du prix des iPhone aux États-Unis ont déclenché une vague d’inquiétude chez certains consommateurs. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette panique fait suite aux nouvelles taxes douanières annoncées par le président Donald Trump, qui prévoit jusqu’à 54 % de tarifs sur les importations depuis la Chine où sont principalement assemblés les iPhone.

Des employés d’Apple Store, interrogés de manière anonyme, confient avoir vu une forte hausse du nombre de clients ce week-end. Beaucoup se seraient précipités pour acheter un iPhone avant une éventuelle flambée des prix. Cette ruée soudaine traduit une crainte bien réelle : celle de voir les futurs modèles d’iPhone, notamment l’iPhone 17 attendu à l’automne, devenir beaucoup plus coûteux à cause des tensions commerciales.

Apple, jusque-là, avait réussi à absorber les effets des politiques protectionnistes sans toucher aux prix pour le consommateur final. Mais cette fois, les nouvelles taxes seraient trop élevées pour ne pas impacter les tarifs de vente. Le coût de production d’un iPhone pourrait ainsi grimper de plusieurs centaines de dollars, selon les analystes de Wedbush Securities.

Cependant, il est important de noter qu’il est probable que le gouvernement américain cherche à trouver une solution pour limiter l’impact des tarifs sur des entreprises majeures comme Apple. Des ajustements ou des exemptions pourraient être envisagés afin de protéger les industries nationales et éviter une pression excessive sur les consommateurs et sur l’économie en général.



Les discussions autour de ces mesures sont toujours en cours, et un compromis pourrait permettre de réduire les hausses de prix anticipées. En attendant une annonce officielle d’Apple, les consommateurs américains, eux, semblent déjà faire leurs comptes et leurs stocks.