SOS via satellite de l'iPhone sauve une famille de randonneurs aux États-Unis

Depuis qu'Apple a lancé la fonctionnalité SOS via satellite avec ses iPhone 14, l'entreprise a réussi à sauver la vie de quelques clients qui se retrouvaient dans une situation critique sans réseau mobile. Les belles histoires continuent avec cette fois-ci une famille de randonneurs qui a été sauvé la semaine dernière dans l'Oregon grâce à un iPhone qui possédait le SOS via satellite !

L'iPhone a fait toute la différence

Dans une nouvelle histoire relayée par les médias américains, le SOS via satellite de l'iPhone, s'est avérée être un sauveur crucial pour une famille de randonneurs aux États-Unis. Cette histoire qui se déroule sur les pentes difficiles du mont Hood, montre à quel point la fonctionnalité de secours d'Apple via les satellites peut être importante.



L'aventure a débuté sur le sentier de la rivière Salmon du mont Hood en Oregon, un parcours qui promettait de belles vues et un défi physique avec une ascension prévue de 13 kilomètres menant à une altitude de plus de 1 000 mètres. Cependant, la beauté et la tranquillité de la nature ont rapidement cédé la place à une lutte pour la survie lorsque les conditions météorologiques ont brusquement changé, plaçant une famille dans une situation extrêmement dangereuse. Face à une tempête imprévue et à des températures en chute libre, les randonneurs se sont retrouvés isolés et en difficulté, sans réseau mobile à leur disposition.

Dans ce moment d'angoisse, la fonction SOS via satellite de leur iPhone est devenue leur dernier espoir. En activant cette fonction sur l'iPhone d'une personne présente, ils ont envoyé un signal de détresse au bureau du shérif du comté de Clackamas à 19h30, déclenchant ainsi une opération de sauvetage complexe. Malgré les défis imposés par la météo et le terrain, les autorités ont persisté toute la nuit, guidées par les précieuses informations transmises par le signal de l'iPhone.



Après des heures d'efforts ininterrompus et face à l'échec des tentatives de sauvetage par hélicoptère dues aux conditions climatiques, le groupe a finalement été atteint par une équipe de secours équipée d'un véhicule Snowcat. Les six randonneurs, confrontés à l'hypothermie, à la déshydratation et à l'épuisement, ont été trouvés sains et saufs, une conclusion heureuse à une longue épreuve.



Ce sauvetage n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont la fonction SOS via satellite de l'iPhone est devenue un outil de sauvetage vital dans des situations désespérées. Des cas similaires ont été rapportés au sud de Vancouver et en Californie, où des clients Apple ont pu être sauvés grâce à cette technologie dans leur iPhone 14 et iPhone 15.



