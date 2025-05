Trump menace d'une taxe de 25 % sur les iPhone non produits aux États-Unis

Le président Donald Trump a intensifié son discours commercial vendredi, exhortant Apple à faire face à une possible taxe de 25 % à moins qu'elle ne produise ses iPhones aux États-Unis plutôt que dans d'autres pays comme la Chine et l'Inde.

La déclaration a été publiée sur Truth Social après l'annonce du PDG Tim Cook plus tôt ce mois-ci, indiquant que les usines indiennes fourniraient la plupart des iPhones destinés au marché américain. Le virage d'Apple vers l'Inde a été perçu comme une stratégie pour réduire la dépendance vis-à-vis de la fabrication chinoise au milieu des tensions commerciales persistantes. Mais le président américain avait déjà exprimé son mécontentement à propos des iPhone indiens.

BREAKING: President Trump says any iPhones that Apple, $AAPL, sells in the US must be built in the US or they will face a tariff of “at least 25%.” pic.twitter.com/wzhM2dvcTZ