Pourquoi l’iPhone ne peut pas être fabriqué aux États-Unis ?

Alors que certains responsables politiques américains rêvent de voir l’iPhone produit localement, la réalité industrielle est tout autre. Un ancien ingénieur d’Apple, ainsi que plusieurs experts, expliquent pourquoi ce scénario est, en réalité, irréalisable.

Les explications d’un ancien ingénieur d’Apple

Alors que les débats sur la souveraineté industrielle et le “Made in USA” ressurgissent régulièrement, notamment sous l’impulsion politique actuelle, un ancien ingénieur d’Apple a expliqué pourquoi il est quasiment impossible de fabriquer un iPhone aux États-Unis. Entre manque de main-d’œuvre spécialisée, coûts exorbitants et dépendance à une chaîne d’approvisionnement mondiale, les obstacles sont nombreux.

Des infrastructures américaines insuffisantes

L’un des freins majeurs concerne les compétences techniques et la main-d’œuvre. En Chine, Apple peut mobiliser en quelques jours des dizaines, voire des centaines de milliers de travailleurs pour assembler des iPhone dans des délais records. L’ancien ingénieur affirme qu’aux États-Unis, ce serait irréalisable : former et coordonner autant de personnes à grande échelle prendrait des années. Sans parler des salaires qui sont à l'opposés entre les deux continents.

Tim Cook lui-même avait reconnu que les compétences liées à la fabrication industrielle sont bien plus présentes en Chine. Il expliquait que tous les outilleurs qualifiés aux États-Unis pourraient tenir dans une seule pièce, alors qu’en Chine, cela nécessiterait plusieurs terrains de football.

Un coût de fabrication inabordable

Produire un iPhone sur le sol américain aurait un coût astronomique. Selon Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, le transfert de seulement 10 % de la chaîne d’approvisionnement vers les États-Unis coûterait environ 30 milliards de dollars et prendrait trois ans. Fabriquer un iPhone entièrement aux États-Unis ferait grimper son prix de vente à environ 3 500 dollars, rendant le produit inaccessible pour la plupart des consommateurs.

Une chaîne d’approvisionnement impossible à répliquer

L’iPhone repose sur une chaîne logistique mondiale ultra-optimisée : ses composants viennent de plus de 40 pays. Recréer cet écosystème aux États-Unis prendrait des années et exigerait des investissements gigantesques. Les usines, les fournisseurs, les composants électroniques et même les vis spécifiques sont aujourd’hui disponibles à grande échelle uniquement en Asie.

Des stratégies symboliques sans réel impact

Apple a déjà tenté des montages “final screw” dans certains pays comme le Brésil : assembler les dernières pièces sur place pour pouvoir étiqueter les produits comme fabriqués localement. Mais cela reste largement symbolique et ne reflète pas une réelle relocalisation.

Conclusion

L’idée de produire un iPhone aux États-Unis est séduisante sur le plan politique, mais irréaliste sur le plan industriel et économique. Entre la rareté de la main-d’œuvre qualifiée, le coût de production et la complexité de la chaîne logistique, Apple n’a aujourd’hui aucun intérêt à déplacer sa production. Le cœur de son efficacité repose sur un modèle international que même les plus grandes puissances auraient du mal à reproduire seules.



