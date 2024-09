l'iPhone 16 peut être restauré en Wi-Fi via un autre iPhone

Apple développe depuis un certain temps un système sans fil permettant aux utilisateurs de récupérer et de restaurer le firmware d'un appareil. Cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois avec iOS 15.4 et watchOS 8.5 pour l'Apple Watch, puis étendue à l'Apple TV avec iOS 17 et tvOS 17. Aujourd'hui, avec iOS 18, Apple apporte enfin cette fonctionnalité à la série iPhone 16.

Plus besoin de Mac !

Selon un rapport de 9to5Mac, la version finale d'iOS 18 pour iPhone 16 inclut RecoveryOS, le même système qui permet aux utilisateurs de restaurer le firmware de l'Apple Watch et de l'Apple TV à l'aide d'un iPhone. Nos confrères ont même pu tester le système et observer son fonctionnement en pratique.

Lorsqu'un iPhone 16 passe en mode récupération, il suffit de le placer à proximité d'un autre iPhone ou iPad pour lancer le processus de récupération du micrologiciel. Le second appareil télécharge le micrologiciel iOS nécessaire et le transfère sur l'iPhone défectueux. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser un Mac ou un PC pour résoudre les problèmes de micrologiciel sur les appareils iOS.



Bien que tout appareil iOS 18 puisse faciliter le processus de récupération, seuls les iPhone 16 prennent actuellement en charge la restauration sans fil. Ces appareils sont équipés d'une partition de récupération dédiée qui gère l'ensemble du processus, même si la partition principale d'iOS n'est pas fonctionnelle.



On ne sait pas si Apple a l'intention d'étendre cette fonctionnalité aux anciens modèles d'iPhone ou si elle dépend d'un composant spécifique de l'iPhone 16. En tout cas, il s'agit d'une amélioration qui permet de se passer d'un ordinateur ou, pire, de devoir se rendre chez Apple ou dans un centre de service.



Pour mémoire, nous avions rapporté qu'Apple travaillait en interne sur cet outil de récupération dès 2020.