L'Apple TV avec tvOS 17 peut être restaurée avec un iPhone sous iOS 17

Si vous possédez une Apple TV, il y a de fortes chances que vous ayez aussi l'iPhone pour avoir une expérience optimale et une continuité entre les deux appareils. Avec le lancement d'iOS 17 et tvOS 17 qui a eu lieu hier soir, Apple a dévoilé une petite pépite dans un document d'assistance. Il est possible de restaurer une Apple TV avec un iPhone sous iOS 17 !

La restauration grâce à l'iPhone

Hier soir, Apple a publié les nouvelles mises à jour de la rentrée, parmi la liste des nouveautés, on retrouve les nouvelles versions iOS 17 et tvOS 17. Si nous avons pu observer les multiples nouveautés de ces deux OS, il y a un changement majeur qui est passé à la trappe : la restauration de l'Apple TV via un iPhone !



C'est une avancée considérable pour tous les utilisateurs d'Apple TV qui ont déjà été confrontés à des problèmes nécessitant une restauration de l'appareil. Cette révélation, provenant directement d'un guide d'assistance d'Apple, promet une utilisation plus fluide et intuitive pour les possesseurs d'Apple TV.

Si votre téléviseur affiche un écran noir avec le logo d'un iPhone, c'est le signe qu'une intervention est requise. Le processus de restauration a été grandement simplifié :

Déverrouillez votre iPhone. Approchez-le de l'Apple TV. Suivez minutieusement les étapes de restauration qui s'affichent sur votre iPhone. Une fois le processus terminé, votre Apple TV redémarrera automatiquement, et vous pourrez profiter de nouveau de vos contenus préférés.

Pour les détenteurs d'une Apple TV HD, sachez qu'elle est équipée d'un port USB-C. Cela signifie que vous pouvez également restaurer votre appareil via une connexion filaire à un Mac si nécessaire.



Auparavant, en cas de problème majeur, Apple recommandait de contacter directement son service d'assistance pour procéder à la restauration. Avec cette nouvelle mise à jour et la méthode de restauration via iPhone, cette étape devient désormais obsolète.



Source