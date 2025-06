Pourquoi l'Apple TV est la plus sécurisée du marché

Une analyse approfondie de nos confrères d'ArsTechnica a mis en lumière l'engagement d'Apple à minimiser la collecte de données sur sa célèbre Apple TV, la distinguant de ses concurrents comme Roku, Amazon Fire TV et Google Chromecast.

Une approche radicalement différente chez Apple

Contrairement à de nombreux appareils de streaming qui suivent le comportement des utilisateurs pour des publicités ciblées, l'Apple TV 4K adopte une philosophie complètement opposée. Le petit boîtier noir requiert un consentement explicite de l'utilisateur avant toute collecte de données, limitant les informations recueillies à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Les clients peuvent également désactiver des fonctionnalités comme le partage de données de Siri et de la dictée pour préserver la confidentialité des interactions vocales. De plus, Apple TV n'utilise pas la reconnaissance automatique de contenu (ACR), un outil couramment employé par d'autres plateformes pour surveiller les habitudes de visionnage.

L'Apple TV propose un ensemble complet de paramètres de confidentialité accessibles via son interface, permettant aux utilisateurs de gérer les permissions des applications, de contrôler l'accès aux données personnelles et de refuser le partage de données avec des développeurs tiers. Les utilisateurs peuvent également examiner et supprimer les données collectées, garantissant transparence et contrôle.



Toutefois, l'utilisation d'un compte Apple ou de l'application Apple TV permet à Apple de collecter des données d'utilisation, telles que l'historique de visionnage et les termes de recherche, à des fins de recommandations personnalisées et d'amélioration des applications.



De leurs côtés, des plateformes comme Roku et Amazon Fire TV ont été critiquées par ArsTechnica pour collecter de vastes quantités de données utilisateur, y compris les habitudes de visionnage et les préférences personnelles, souvent sans consentement clair, afin d'alimenter la publicité ciblée, une source de revenus supplémentaires très lucrative. Pourtant, les clients ont payé l'appareil.



Alors que les préoccupations concernant la confidentialité numérique croissent, l'engagement d'Apple envers une collecte minimale de données et des contrôles transparents en fait un choix de premier plan pour les consommateurs soucieux de leur vie privée sur le marché du streaming. Et il en va de même pour l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, le Mac et le Vision Pro. Apple a souvent critiqué des sociétés comme Google et Meta pour leur politique axée sur la publicité.



PS : on attend une nouvelle Apple TV 2025 dans les prochains mois.