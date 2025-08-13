Apple prépare ses caméras de sécurité pour la maison

Apple préparerait une caméra de sécurité domestique entièrement pensée pour s’intégrer à HomeKit et à son application Maison. Ce nouvel appareil viserait à concurrencer directement les solutions populaires d'Amazon Ring et Google Nest, tout en mettant l’accent sur la confidentialité et l’autonomie.

Apple prépare une caméra de sécurité maison mais pas que…

Apple travaille activement sur une caméra de sécurité domestique inspirée des systèmes Ring, conçue pour s’intégrer de façon fluide à l’application Maison. Contrairement aux solutions existantes, celle-ci devrait offrir une meilleure harmonie avec l’écosystème Apple et HomeKit. Selon le rapport, il est probable que ce produit soit lancé en parallèle avec, ou après, l'HomePod avec écran prévu pour 2026.

Cette caméra se distingue par une autonomie étendue, estimée entre plusieurs mois et jusqu’à un an, ce qui la rend pratique pour une surveillance sans fil fiable. Elle intégrera des capteurs infrarouges et de reconnaissance faciale, capables de détecter la présence de personnes dans une pièce. Apple envisage d’utiliser ces fonctionnalités pour automatiser certaines actions chez soi, comme éteindre les lumières en l’absence de quelqu’un, ou lancer la musique préférée d’un membre de la famille dès qu’il entre.

Le projet ne se limite pas à cette caméra unique. Apple travaille sur plusieurs types de produits de sécurité domestique, dont un portier vidéo (doorbell) capable de déverrouiller une porte par reconnaissance faciale (Face ID ?), ainsi que d’autres dispositifs encore non spécifiés. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à concurrencer les marques comme Ring (Amazon) et Nest (Google).

Ce projet de caméra s’inscrit dans la stratégie plus globale d’Apple en matière de domotique enrichie par l’intelligence artificielle. Il fait partie d’une gamme de produits — hub intelligent, robots domestiques animés par Siri, caméras sécurisées — dont l’objectif est de redéfinir l’expérience connectée à la maison. On sait qu’Apple mettra l’accent sur la confidentialité des utilisateurs, selon sa réputation, pour distinguer ses produits de ceux de la concurrence.

Bien que la date de sortie exacte reste à confirmer, la date de sortie de cette caméra serait initialement prévue pour la fin d'année 2026.



Source