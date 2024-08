Apple prépare un écran robotisé pour la maison connectée en 2026

1 com

Apple n'en finit plus de vouloir innover et, surtout, se diversifier. Après le lancement timide du Vision Pro et l'abandon du projet de voiture autonome, la firme de Cupertino planche désormais sur un appareil domestique robotisé qui pourrait, selon de nouvelles informations, voir le jour dès 2026. L'idée : combiner un écran façon iPad avec un bras articulé pour en faire le Nouveau Centre névralgique de la maison intelligente.

Un écran sur bras robotisé pour piloter sa smart home

Selon les informations de Bloomberg, Apple aurait mis les bouchées doubles ces derniers mois sur ce projet baptisé en interne J595. Une équipe de plusieurs centaines de personnes y travaillerait, sous la houlette de Kevin Lynch, vice-président de la technologie chez Apple.

Le concept est simple mais ambitieux : un grand écran, similaire à celui d'un iPad, serait monté sur un fin bras robotisé capable de s'incliner et de pivoter à 360° grâce à des actionneurs. De quoi adapter en permanence la position de l'écran en fonction des besoins et des interactions.

Car cet appareil se veut bien plus qu'un simple écran connecté. Apple le voit comme le futur poste de commande central de la maison intelligente, mais aussi comme un outil de visioconférence et de surveillance à distance. Le tout piloté par Siri et de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle maison.

Lancement prévu en 2026 ou 2027 autour de 1000$

Concrètement, l'utilisateur pourrait contrôler cet écran robotisé à la voix, avec des commandes du type "regarde-moi" pour que l'écran s'oriente automatiquement vers lui, à la manière d'un Amazon Echo Show. La reconnaissance vocale permettrait aussi d'identifier différents utilisateurs et d'adapter l'affichage en conséquence.

Côté technique, l'appareil tournerait sous une version modifiée d'iPadOS. Il embarquerait évidemment caméras et microphones pour les appels FaceTime et la surveillance. De quoi concurrencer frontalement les écrans connectés comme l'Echo Show d'Amazon ou le Portal de Meta.

Le lancement serait prévu au plus tôt pour 2026 ou 2027, avec un prix cible autour de 1000$. Un tarif élevé mais cohérent avec le positionnement haut de gamme d'Apple. La firme espère démocratiser ce nouveau type d'appareil, malgré les réticences initiales de son service marketing.

Un projet stratégique soutenu par Tim Cook

Ce projet robotique ne fait pas l'unanimité en interne, entre des équipes marketing sceptiques sur l'appétence des consommateurs et des ingénieurs logiciels inquiets des ressources nécessaires. Mais il peut compter sur des soutiens de poids, à commencer par le CEO Tim Cook himself et le responsable de l'ingénierie hardware John Ternus.

Preuve de l'importance stratégique de ce futur produit, son développement a été confié à un ponte : Kevin Lynch, qui a supervisé l'Apple Watch et le projet de voiture autonome avant son annulation. Le hardware est chapeauté par Matt Costello, actuel responsable du développement des HomePod.

Apple mise gros sur la robotique personnelle, avec d'autres projets de robots domestiques mobiles en parallèle. L'objectif est clair : prendre une longueur d'avance sur ce marché émergent mais prometteur, pour imposer ses standards et son écosystème, comme Apple a su le faire avec l'iPhone.

Reste à transformer l'essai et à convaincre le grand public de l'utilité d'un tel appareil hybride, mi-écran connecté mi-robot. Un défi de taille, même pour un géant comme Apple. Mais la firme a prouvé par le passé sa capacité à créer de nouveaux marchés de zéro. Rendez-vous dans deux ou trois ans pour voir si ce pari futuriste sera gagnant !

Source