Apple se pencherait sur la robotique pour les années à venir

Un petit robot Apple qui vous suit partout chez vous, ça vous chauffe ? Gurman affirme que la pomme croquée pourrait dans le futur se lancer sur le marché de la robotique. Un secteur en progression, mais encore loin de proposer ce qu'on peut voir dans les films futuristes.

Projet skunk-works

Après l'abandon de l'Apple Car et le lancement de l'Apple Vision Pro, la firme de Cupertino pourrait s'aventurer dans un nouveau projet ambitieux. Selon les indiscrétions de Mark Gurman via Bloomberg, Apple songerait à se lancer dans la robotique.



La marque explore apparemment plusieurs pistes depuis quelques années, dont une menant vers un "robot personnel". Un petit robot mobile qui suivrait l'utilisateur à son domicile. Une invention souvent aperçue chez d'autres marques dans des salons comme le CES depuis quelques années.







Bien évidemment, l'IA est vitale pour ce genre d'appareil et ça tombe bien puisque Apple compte faire son IA coming out cet été. Ce robot serait capable d'effecteur différentes tâches ménagères dont la vaisselle, même s'il faudra un sacré bond technologique pour que ce soit possible. On imagine qu'il pourrait également jouer de la musique, lire un message ou encore discuter grâce à Siri. Pourquoi pas laisser un emplacement de charge par induction sur le robot pour l'iPhone.



On fait confiance à Apple pour implanter tout son écosystème d'une manière fluide dans ce robot comme dans tous ses appareils sur le marché. Un deuxième robot un peu moins concret serait aussi dans les plans. Il ne serait pas mobile, mais se placerait sur une table et permettrait d'imiter les mouvements de tête de l'utilisateur lors d'un appel vidéo FaceTime. Celui-ci ferait moins l'unanimité en interne tant pour sa difficulté de conception que par son utilité.

Apple en 2050

Comme pour la voiture autonome, ce projet pourrait finir par être abandonné d'ici quelques années si Apple n'arrive pas à mettre en œuvre ce qu'elle a derrière la tête. Nous en sommes pour le moment qu'au stade de recherche, mais il est très intéressant de voir l'ambition de la marque pour envahir encore un peu plus nos appartements et maisons dans les décennies à venir. Tim Cook ne sera sûrement même plus à la tête d'Apple d'ici là, lui qui pense partir dans les dix ans à venir.