Vision Pro : le potentiel d'EyeSight pour les années à venir

Apple s'apprête à mettre en vente le Vision Pro premier du nom, mais a déjà de la suite dans les idées pour les prochains modèles. Un nouveau brevet nous fait comprendre qu'EyeSight, l'écran de devant, pourrait à l'avenir être capable d'afficher de nombreuses informations.

EyeSight 2.0

Contrairement aux autres casques du même genre, l'Apple Vision Pro possède un écran en façade qui permet de retranscrire le visage de l'utilisateur lorsqu'il souhaite discuter avec une autre personne. Un écran qu'Apple nomme EyeSight.



À l'avenir, EyeSight pourrait devenir bien plus puissant et se mettre à afficher d'autres informations. C'est en tout cas ce que révèle un brevet déposé par Apple intitulé Wearable Device For Facilitating Enhanced Interaction.

Derrière ce nom se cache un brevet illustré par une vingtaine d'images. On comprend ainsi qu'à l'avenir, le Vision Pro pourrait afficher le visage de l'utilisateur avec quelques modifications comme des émojis dans les yeux en fonction de son humeur par exemple.



Mieux encore, une retranscription du monde virtuel serait réalisable. Ainsi, si l'utilisateur se trouve dans un monde virtuel dans lequel il pleut, EyeSight afficherait alors de la pluie sur l'écran en façade. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais cela permet d'envisager ce qu'Apple pourrait créer à l'avenir sur les futures versions.



Pour rappel, EyeSight affiche bien une "fausse image". C'est un écran et non une vitre à travers laquelle on peut apercevoir le vrai visage de l'utilisateur du casque. Certains ont d'ailleurs vivement critiqué la méthode. Avec ce brevet, on comprend mieux la nécessité pour la marque d'avoir un écran.