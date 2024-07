Voici les premiers avis sur l'Apple Vision Pro avant sa sortie

À quelques jours des précommandes, Apple a invité quelques médias pour une première réelle expérience avec le Vision Pro. Leurs retours et avis sont désormais disponibles et c'est donc le moment d'en faire un condensé pour voir ce que ce nouvel appareil a dans le ventre.

Un aperçu du Vision Pro !

La semaine dernière, Apple a invité certains médias à se rendre à une session test exclusive du Vision Pro en direct de New York. Un premier essai dont les retours sont désormais accessibles en ligne. L'occasion d'avoir un avis extérieur avant sa sortie officielle le 2 février aux USA dans un premier temps. Attention, nous avions déjà tout dit ou presque, que ce soit lors des premiers tests des prototypes à la WWDC qu'après, lors des sessions développeurs, à propos du clavier virtuel.

© Engaget

Un système d'attache à double tranchant

Le point le plus relevé semble être le poids de l'appareil. Pour le moment, le système d'attache à double boucle serait la meilleure solution pour une longue utilisation. Engadget rapporte avoir eu mal au crâne au bout de vingt petites minutes avec la sangle standard. Le passage au "double boucle" aurait changé la donne.



Une impression partagée par le Wall Street Journal pour qui l'option à bande unique paraît également moins confortable sur la tête. Néanmoins, tous s'accordent pour dire qu'il y a de nombreuses options d'ajustement afin que chacun trouve sa fixation idéale. C'est d'ailleurs indispensable pour avoir un écran net devant les yeux. Si le casque est mal fixé et bouge légèrement, l'image peut devenir plus ou moins floue comme sur tout casque de ce type.



Sans évoquer son poids, The Verge prévient que pour certaines personnes ou plutôt certaines coiffures, l'attache arrière peut être un peu plus gênante. Voilà pourquoi il est conseillé à chacun de l'essayer en Apple Store avant de passer à l'achat.

Une immersion folle et un clavier décevant, comme prévu

Concernant l'expérience utilisateur, l'immersion semble totale. Le sentiment d'être immergé dans une scène ou dans un décor est assez impressionnant. Ceci vaut pour les applications, comme pour les films et autres médias 3D. Le contenu sera assez fourni dès le lancement, avec TikTok, Disney+, Prime Video, Apple TV+ et plus encore. Attention tout de même avec les vidéos spatiales sur lesquelles il est possible de ressentir un léger étourdissement à cause du tremblement de l'appareil photo. Cela dépend de chacun bien évidemment.



Pour le clavier, c'est un peu plus compliqué, comme évoqué ce week-end. Comme toujours (pour le moment) avec la VR, l'utilisation du clavier flottant est un peu maladroite. The Verge reconnaît que ça fonctionne, mais qu'il y a encore une sacrée marge de progression pour arriver à quelque chose qu'on utilise sans se poser de question et sans frustration. C'est peut-être l'un des points sur lequel Apple devra le plus travailler dans les années à venir, pourquoi pas avec VisionOS 2.

© The Verge

Engadget a résumé son essai de la manière suivante :

J'avais hâte d'essayer le Vision Pro pour moi-même et je n'ai pas été déçu. Les systèmes de suivi des yeux et des mains sont d'une précision impressionnante et j'ai rapidement appris à naviguer dans l'interface, à tel point que je devançais les instructions qui m'étaient données. Je ne suis pas convaincu de vouloir passer des heures et des heures avec un casque, même si l'expérience a été époustouflante. Le prix de 3 500 dollars de l'appareil est également hors de portée de mon budget.



Mais de tous les casques VR, AR et MR que j'ai essayés au cours de ma carrière, l'Apple Vision Pro est de loin le meilleur, et facilement le mieux pensé. Apple a également pris le temps de nous montrer à quoi vous ressembleriez aux yeux des autres lorsque vous utilisez l'appareil, avec une fonction appelée EyeSight qui affiche un flux visuel de vos yeux sur l'extérieur de la visière. En fonction de ce que vous faites dans visionOS, l'écran affiche des animations indiquant si vous êtes totalement immergé dans un environnement ou si vous pouvez voir les personnes qui vous entourent.

Ce n'est que le début

L'Apple Vision Pro sort maintenant dans deux semaines aux USA. D'ici là, d'autres avis et tests seront publiés sur le web. Apple a visiblement prêté certains casques aux médias présents à New York afin qu'ils publient de nouveaux avis sur une expérience plus complète. 2024 est bien l'année du Vision Pro chez Apple. Pour le reste du monde, la dernière rumeur fait état d'une sortie avant la fin de l'année. Le prix en euros devrait être exorbitant...