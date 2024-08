Elon Musk a testé l’Apple Vision Pro et voici son avis !

Depuis le 2 février, les réseaux sociaux s’enflamment avec l’Apple Vision Pro, on voit des vidéos, des déballages et même des utilisation de l’ordinateur spatial dans des contextes un peu spéciaux. Si on a eu jusqu’ici l’avis de quasiment tous les YouTubers et journalistes, il est aussi intéressant d’avoir l’avis de personnes « moins proche » de ce genre de technologie. Dirigeant de Tesla, Space X et de X, Elon Musk a suivi la tendance et a essayé lui aussi un Apple Vision Pro !

Alors convaincu ?

L'arrivée de l'Apple Vision Pro a été saluée comme une révolution dans le secteur de la réalité mixte. Médias spécialisés et YouTubers influents s'accordent à dire que ce nouveau produit signe une avancée majeure, promettant une immersion et une expérience utilisateur inégalées. Toutefois, tous les avis ne vont pas dans le sens de cette vague d'enthousiasme, notamment celui d'Elon Musk.



Connu pour ses prises de position tranchées et son rôle à la tête de plusieurs entreprises innovantes, Musk a partagé son ressenti sur le Vision Pro d'Apple via son compte X. Contrairement à l'opinion générale, le milliardaire n'a pas été particulièrement impressionné par l'appareil, il s’attendait à quelque chose de plus convaincant. Dans son message, il déclare :

J’ai essayé Vision Pro, mais cela ne m’a pas époustouflé. L’iPhone 1 n’était pas génial non plus, à mon avis. D'utilité moindre que les alternatives, tout bien considéré, mais l’iPhone 3 était sans équivoque le meilleur smartphone.

À travers cette comparaison, Elon Musk suggère que, bien que le Vision Pro ne le convainque pas dans son état actuel, il reconnaît le potentiel d'Apple à améliorer ses produits au fil des générations, comme cela a été le cas pour l'iPhone.



Apple a lancé le Vision Pro en quantité limitée (à cause d’une production au ralenti dans les usines partenaires), rendant le produit exclusif et hautement convoité. Pour l'instant, disponible uniquement aux États-Unis, la firme de Cupertino prévoit d'élargir son offre avec d'autres vagues de lancements dans les mois à venir. Des indiscrétions ont mentionné que les prochains pays concernés pourraient être des pays anglophones, ce qui faciliterait la transition puisque visionOS est disponible uniquement

en anglais actuellement.