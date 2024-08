Revue de presse des tests du Vision Pro 2024 : il reste du travail !

L'Apple Vision Pro arrive aux États-Unis ce vendredi et, comme à chaque fois désormais, Apple a permis à certains médias locaux de tester en avant-première son casque de réalité mixte. Après un test des prototypes, puis un avis sur la version définitive, voici des tests plus complets pour l'ordinateur spatial vendu 3 499 $, hors taxe. La sortie en France et dans les autres pays francophones comme le Canada n'a pas été précisée, mais elle devrait se faire dans le courant de l'année 2024.

Les médias qui ont testé le Vision Pro avant sa sortie

Pour commencer, voici tous les tests que nous avons compilé pour vous proposer la meilleure vision possible du premier casque AR/VR d'Apple, bien qu'il ne soit pas encore disponible.

Le contenu dans la boîte

Outre le Vision Pro, les accessoires suivants sont inclus dans la boîte :

Joint d'étanchéité

Coussin Light Seal (deux tailles)

Bande en tricot Solo

Bande à double boucle

Housse frontale

Batterie

Chiffon de polissage Vision Pro

Adaptateur d'alimentation USB-C 30W

Câble de charge USB-C

En option, vous avez un étui de voyage pour le Vision Pro au prix de 199 $. Il comporte des compartiments pour la batterie externe, les verres optiques ZEISS, une couverture avant en tissu et des accessoires supplémentaires. Apple indique que l'étui est doté d'un extérieur en tissu avec une couche de protection en polycarbonate, d'une doublure intérieure en microfibre douce et d'une poignée rétractable.

Les points positifs du Vision Pro

Le magnifique écran

Comme l'explique The Verge, l'écran est tout simplement bluffant :

Apple est très fier des écrans qui équipent le Vision Pro, et pour cause : ils représentent un énorme bond en avant dans la technologie d'affichage. Les deux écrans sont de minuscules MicroOLED avec un total de 23 millions de pixels d'une taille de seulement 7,5 micromètres, ce qui correspond à peu près à la taille d'un globule rouge.Et chacun de ces minuscules pixels est composé de trois sous-pixels RVB disposés selon ce qu'Apple m'a dit être un motif en S. Le simple fait de penser au niveau de précision requis pour fabriquer ces écrans et les faire fonctionner dans un appareil comme celui-ci est époustouflant.



Ils ont également un aspect général incroyable - suffisamment nets pour lire du texte sans même y penser, suffisamment lumineux pour rendre justice aux films. Apple les étalonne en usine pour les couleurs, de sorte qu'elles sont également éclatantes et précises, sans paraître sursaturées ou gonflées.Ils sont si petits, mais ils fonctionnent si bien qu'ils semblent immenses.



Les écrans sont la principale raison pour laquelle le Vision Pro est si cher : ils sont au cœur de l'expérience Vision Pro et font fonctionner l'ensemble. Après tout, vous êtes toujours en train de les regarder. Mais malgré toutes leurs merveilles techniques, ils ne sont pas exempts de compromis lorsqu'ils sont déployés sur un appareil comme celui-ci.

Les contrôles sont temporairement magiques

Du côté des contrôles, il faut revoir ses habitudes. Les yeux et les doigts sont la clé. Magique au départ, le "gameplay" peut aussi être un point noir :

Les premières fois que vous utilisez le suivi des mains et des yeux sur le Vision Pro, c'est impressionnant - c'est comme un super pouvoir. Les caméras externes du Vision Pro ont juste besoin de voir vos mains pour fonctionner, et elles peuvent voir vos mains dans une zone assez large autour de votre corps. Vous pouvez les placer sur le dossier du canapé, sur vos genoux, en l'air avec les coudes sur une table, à peu près partout où les caméras peuvent les voir. Il faut une minute pour comprendre qu'il n'est pas nécessaire de faire des gestes devant soi avec les mains en l'air. Une fois que l'on a compris, il est assez amusant de voir les autres personnes lever instinctivement les mains la première fois qu'elles essaient le Vision Pro.



Mais les fois suivantes, le suivi des mains et des yeux n'est plus considéré comme un superpouvoir et, dans certains cas, il rend l'utilisation du Vision Pro plus difficile. Il s'avère que le fait de devoir regarder ce que l'on veut contrôler est très distrayant.





Pensez à tous les autres ordinateurs de votre vie : le mécanisme de saisie est indépendant de ce que vous regardez. Sur un ordinateur portable, vous pouvez cliquer sur des commandes et utiliser le clavier tout en restant concentré sur un document. Sur un téléphone, vous pouvez par exemple faire glisser des curseurs dans une application de retouche photo tout en gardant les yeux fixés sur l'effet de ces changements sur votre photo. Le Vision Pro ne fonctionne tout simplement pas de cette manière : vous devez regarder quelque chose pour pouvoir cliquer dessus, ce qui signifie que vous devez constamment détourner votre attention de ce que vous êtes en train de travailler.

Nos amis de CNBC sont également assez dithyrambiques :

Il est incroyablement précis. Il suffit de regarder où l'on veut aller, puis de toucher le pouce et l'index pour sélectionner un bouton ou une application. Il y a une barre blanche en bas de chaque application, par exemple, que vous pouvez saisir pour la tirer ou la pousser. Vous pouvez ajuster la taille de n'importe quelle application en regardant le coin et en le faisant glisser vers l'extérieur ou vers l'intérieur à un angle diagonal. Vous pouvez également faire défiler des photos ou des sites web en tenant votre index et votre pouce ensemble tout en tirant vers le haut ou vers le bas.



De même, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière en tenant vos deux doigts et en tirant vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Vous n'avez pas à agiter vos mains devant vous. Les caméras externes de l'oreillette peuvent détecter vos doigts posés sur vos genoux. Vous pouvez être subtil.

Une expérience fluide

Si vous pensiez que la réalité augmentée et la réalité virtuelle allaient gréver les performances, cela n'est pas le cas, toutes les applications étant d'une fluidité exemplaire dixit CNBC :

Je n'ai rencontré aucun ralentissement lors de mon utilisation de la Vision Pro. Cela s'explique en partie par la manière dont Apple rend le contenu. Techniquement, il n'accentue que les zones de l'écran sur lesquelles vous faites la mise au point, laissant les autres zones floues. C'est pourquoi certaines des captures d'écran présentées ici semblent floues sur les côtés. À l'intérieur du casque, tout est très net. C'est ce qu'on appelle le rendu fovéal, qui permet d'optimiser le traitement.



J'ai adoré regarder des films avec le casque. Je me suis allongé sur mon canapé, j'ai installé un grand écran sur le mur de mon salon et j'ai regardé une heure de "Barbie" et les deux premiers épisodes de "Masters of the Air" avant que la batterie n'atteigne environ 5 %. Un autre soir, j'ai regardé "Greyhound". J'ai utilisé l'application NBA, qui a été mise à jour pour fonctionner sur le Vision Pro, pour diffuser quatre matchs en même temps, avec le match principal au milieu et les autres sur les côtés. C'est impressionnant.



Apple propose également des contenus spécialement enregistrés qui sont si nets que vous avez l'impression d'être à côté d'un dinosaure rendu ou d'une vidéo de rhinocéros. Un clip un peu terrifiant montre une femme marchant sur une corde raide entre des falaises. Ne regardez pas si vous avez le vertige. Les clips montrent le type de contenu que des tiers pourront éventuellement enregistrer et publier sur le casque. J'imagine des moments forts dans le domaine du sport ou même un match en direct.

Les contenus 3D

Autre point fort évident du Vision Pro : les contenus 3D. Si les applications offrent une expérience unique, les vidéos 3D semblent avoir passé la vitesse supérieure :

En termes de divertissement, l'expérience de la vidéo 3D sur le Vision Pro est inégalée, et la vidéo immersive en particulier a un énorme potentiel pour changer la façon dont nous regardons tout, des concerts aux événements sportifs. L'expérience 3D se poursuit avec des vidéos et des photos en mouvement qui transforment vos souvenirs en quelque chose d'hyperréel.

La virtualisation des écrans du Mac

Étendre le bureau du Mac est une autre fonction très attendue. Notre compère Scott Stein, de CNET, a été impressionné, tout en précisant qu’il est difficile de l’utiliser trop longtemps :

Et si mon bureau n'était constitué que d'écrans flottants ? Et si je n'avais besoin de rien d'autre qu'un casque ? Vision Pro se rapproche de cette sensation lorsque toutes les applications sont ouvertes et que le flux est en marche. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis dans mon ordinateur virtuel flottant au moment où j'écris ces lignes. Il y a des pépins, et parfois les commandes semblent trop flottantes, mais dans sa première forme, je suis choqué de voir à quel point il est déjà bon.

Bien que l'écran du Vision Pro soit parfait comme moniteur, le fait de regarder un espace 3D pendant un certain temps place mes yeux dans une zone de concentration différente de celle de la réalité. Lorsque j'enlève le casque pour travailler sur mon ordinateur portable, mes yeux ont besoin de se calmer et de se recentrer. Je me laisse aller à de longues sessions avec Vision Pro, mais mes yeux me demandent de faire des pauses

Les points négatifs du Vision Pro

Le passthrough n'est pas top

Comme vu auparavant, voir à travers le Vision Pro, pour la partie réalité augmentée (AR) a beau être mieux fait qu'ailleurs, Apple n'a pas encore trouvé la solution parfaite, comme l'explique The Verge :

Le problème est que la technologie permettant de construire un véritable écran de réalité augmentée optique qui fonctionne suffisamment bien pour remplacer un ordinateur de tous les jours n'est pas encore au point. Le Magic Leap 2 est un casque de réalité augmentée optique moins cher et plus petit que le Vision Pro, mais il présente des compromis en termes de champ de vision et de qualité d'image que la plupart des gens n'accepteraient jamais.



Apple s'est donc contenté de construire un casque doté d'un système de retransmission vidéo en temps réel - c'est le compromis déterminant du Vision Pro.Il s'agit d'un casque VR déguisé en casque AR. Et laissez-moi vous dire que la transmission vidéo sur le Vision Pro est vraiment bonne.Il fonctionne ! C'est convaincant. Vous mettez le casque, l'écran s'allume et vous vous retrouvez là où vous étiez, mais avec un tas de fenêtres visionOS qui flottent autour de vous.



Cela semble simple, mais c'est une prouesse technique étonnante que de faire cela en temps réel, en haute résolution, dans un ordinateur qui tient sur les yeux.Apple affirme qu'il n'y a que 12 ms de latence entre ce que les caméras voient et ce qui s'affiche à l'écran, et cette latence inclut le temps d'exposition des caméras elles-mêmes. Le traitement des données est plus rapide. En faisant le calcul, Apple affirme qu'il n'y a même pas une seule image de latence ; l'image suivante est prête avant que vous n'ayez fini de regarder la dernière.



Si vous voulez que je perçoive la réalité à travers quelque chose, j'aimerais voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel

Le problème est que les caméras restent des caméras et les écrans des écrans.Toutes les caméras ont un flou de mouvement, par exemple.En cas de faible luminosité, les appareils photo doivent soit augmenter les temps d'exposition au détriment de la netteté, soit augmenter la sensibilité ISO au détriment du bruit, ce qui nécessite alors une réduction du bruit, qui rend les choses floues et ternes. Enfin, les appareils photo et les écrans ont tous deux des limites réelles en termes de reproduction des couleurs.



La Vision Pro ne peut pas surmonter la nature inhérente des appareils photo et des écrans.Vous pouvez facilement constater un flou de mouvement lorsque vous bougez la tête dans le Vision Pro - un flou de mouvement qui s'accentue en cas de faible luminosité et qui entraîne une déformation étrange des lignes droites. La faible luminosité entraîne également une baisse de la netteté globale de la transmission vidéo, car la réduction du bruit entre en jeu : l'écran de mon iPhone est devenu nettement plus flou lorsque le soleil s'est couché.

La chaine CNBC confirme qu'Apple a fait mieux sur ce point, mais on ne peut pas lire l'écran de son iPhone à travers le casque :

Le Quest 3 et d'autres casques sont également dotés de la fonction "passthrough". Mais celui d'Apple fonctionne mieux. Il est plus clair et plus net, suffisamment pour que je puisse confortablement voir la pièce autour de moi en couleur et sans décalage, même si je ne peux toujours pas lire mon téléphone. Et j'adore la possibilité de tourner la petite couronne numérique, comme sur l'Apple Watch ou les AirPods Max, pour régler le volume ou se transporter dans un paysage en 3D.

Les contrôles ne fonctionnent pas toujours

Cela fonctionne jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. C'est magique jusqu'à ce que ça ne le soit plus :

Pensez-y de la manière suivante : Le clavier et la souris d'un Mac contrôlent directement le Mac. La molette d'un iPod contrôlait directement l'iPod. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour donner l'impression que l'écran multitouch d'un iPhone contrôle directement le téléphone, et lorsque cela dérape, comme lorsque l'autocorrection échoue ou qu'une application n'enregistre pas vos appuis, ce n'est pas agréable.



Vos yeux et vos mains ne contrôlent pas directement le Vision Pro : des caméras observent vos yeux et vos mains et les transforment en données, et parfois l'interprétation n'est pas parfaite.Le meilleur exemple est l'hilarant clavier à l'écran, que vous utilisez en fixant chaque lettre et en pinçant vos doigts pour la sélectionner, ou en tapant avec deux doigts sur les touches flottantes devant vous.Il ne vaut pas la peine de l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre que la saisie d'un mot de passe Wi-Fi - pour tout ce qui est plus long, vous devrez utiliser la dictée ou connecter un clavier Bluetooth. Pourquoi ? Pour pouvoir contrôler directement la saisie.



Il n'est pas certain non plus que le Vision Pro puisse toujours voir vos mains.

Attention aux autres

Dans le cas d'une utilisation avec d'autres personnes autour, il y a aussi un autre cas qui peut devenir rapidement énervant.



Comme le souligne l'article de CNET, votre voisin peut cliquer sur des éléments à votre place et contrôler le casque de manière générale. Vous pourrez toujours choisir ce sur quoi la personne clique, grâce aux impressionnantes capacités de suivi des mains de l'appareil, mais elle pourra tout de même causer de légers dégâts.

Les Persona

C'est une critique qui revient souvent : les Persona. Si l'idée est bonne, elle n'est pas exempt de défauts comme l'explique très bien CNBC :

FaceTime fonctionne bien. Vous voyez une vidéo claire de la personne que vous appelez sur un écran devant vous. Mais elle ne vous voit pas. Ou plutôt, pas le vrai vous. Elle voit une version de vous en 3D, appelée Persona numérique. Il s'agit encore d'une version bêta, et la mienne ressemblait à une version beaucoup plus ancienne de moi. Mon collègue pensait que j'avais l'air d'un homme de 80 ans. Ma femme a ri.



[...]



Elle a l'air plus humaine que cartoonesque, comme c'est le cas avec d'autres casques. J'ai discuté avec des personnes sur FaceTime qui utilisaient également des Personas, et il est beaucoup plus facile de tenir une conversation sans avoir l'impression d'être deux avatars bizarres qui essaient de parler. Si nécessaire, vous pouvez organiser une vraie réunion en pyjama alors que votre Persona est en tenue de travail. Les personas peuvent également être utilisés dans d'autres applications telles que WebEx.



Les yeux de votre Persona peuvent apparaître sur l'écran extérieur. Si vous avez des écrans devant vous, quelqu'un verra des effets lumineux sur l'extérieur du casque. Si la personne commence à vous parler et que vous êtes dans une vue immersive (comme l'un des paysages que j'ai mentionnés plus haut), ses yeux commenceront à s'estomper pour que vous puissiez les voir. Lorsque vous les regardez, les yeux de votre Persona numérique deviennent visibles à l'extérieur du casque. On dirait que vous portez un masque de plongée.



Dans la vie réelle, j'ai simplement enlevé la face du casque lorsque ma femme est entrée pour discuter.

La batterie est casse-pied

Ce n'est pas une surprise, la batterie externe est un frein. Notre ami de chez Tom's Guide explique :

La batterie en aluminium du Vision Pro doit toujours être sur vous pour que vous puissiez utiliser le casque, ce qui n'est pas très pratique. Vous devrez donc la mettre dans votre poche lorsque vous êtes debout ou à côté de vous lorsque vous êtes assis. Il pèse 12,4 onces, ce qui est plus lourd qu'un iPhone 15 Pro Max (7,8 onces). Et bien que le cordon soit suffisamment long la plupart du temps, si vous êtes vraiment plongé dans un jeu ou une autre expérience et que vous bougez brusquement, vous risquez de tirer accidentellement la batterie d'une table ou d'un canapé sur le sol.



Je ne suis pas non plus fan de la façon dont le cordon de la batterie peut parfois s'emmêler. À plusieurs reprises, j'ai dû débrancher le câble pour qu'il se remette en place.



En ce qui concerne l'endurance, la batterie du Vision Pro est prévue pour 2 heures d'utilisation générale et 2,5 heures de lecture vidéo. Lors de mes tests d'utilisation intermittente pendant 2 heures, la batterie du Vision Pro n'était plus qu'à 60 % environ, puis à 40 % après quelques heures supplémentaires.



Si vous souhaitez utiliser le Vision Pro en continu, vous pouvez toujours simplement brancher la batterie à l'aide de l'adaptateur d'alimentation USB-C inclus. Les casques de réalité mixte concurrents comme le Meta Quest 3 et le Meta Quest Pro ont des batteries intégrées au casque, ce qui est plus pratique, mais elles sont aussi moins puissantes.

Les lunettes pas supportées

Les lunettes classiques ne sont pas compatibles, et c'est un point très important comme noté par CNET :

Contrairement à de nombreux casques VR, le Vision Pro d'Apple ne fonctionne pas du tout avec des lunettes. C'est une tendance que je vois venir depuis des années, et c'est contrariant. Au lieu de cela, Apple exige des verres correcteurs, fabriqués par Zeiss, qui coûtent entre 99 et 149 dollars. J'ai été équipé d'une paire qui corrigeait même ma myopie sévère (-8,50 dans un œil), bien que j'aie entendu parler de certains cas qui ne respectent pas les seuils de prescription.



Meta et d'autres fabricants de casques proposent également des options de lentilles de prescription (j'ai utilisé une paire de lentilles avec le Quest 3, fabriquée par Zenni), mais la plupart des autres casques VR ont également des entretoises qui permettent aux utilisateurs de porter des lunettes (le Meta Quest Pro, par exemple).



Les lentilles Zeiss sont livrées dans un étui en carton, accompagnées d'un code QR pour l'installation. Il suffit de scanner le code avec les caméras du casque pour que l'appareil optimise l'affichage en fonction des lentilles. Les lentilles s'enclenchent magnétiquement et sont faciles à mettre et à enlever.

Le prix presque honteux

Le journaliste Scott Stein de CNET a aimé le Vision Pro, mais à ce prix, il ne le recommandera pas à ses amis :

La Vision Pro est proposée à partir de 3 499 $, mais avec une capacité de stockage de 256 Go. Apple propose également des niveaux de stockage de 512 Go (3 699 $) et de 1 To (3 899 $). J'ai testé un Vision Pro de 1 To et j'ai déjà rempli facilement environ 130 Go. Je crains de ne pas pouvoir remplir rapidement la version 256 Go, étant donné que les applications ne pèsent que quelques gigaoctets chacune jusqu'à présent, que la synchronisation de ma bibliothèque de photos a pris 13 Go à elle seule et que le téléchargement de la version 3D d'Avatar : La voie de l'eau sur Disney Plus a occupé environ 24 Go.



Et puis il y a les extras. J'ai besoin de verres correcteurs, qui coûtent 149 dollars. Un étui de transport semble indispensable pour un produit aussi délicat, avec une façade en verre incurvée, mais l'étui rembourré d'Apple coûte 199 dollars. AppleCare Plus semble également être une meilleure idée ici que pour tout autre produit Apple, étant donné que nous ne connaissons pas encore la durabilité de Vision Pro, et c'est 499 $ de plus. C'est beaucoup. Vraiment beaucoup beaucoup beaucoup.



Le casque est le meilleur écran portable que j'aie jamais porté. Mais à ce prix, et avec si peu d'applications VisionOS au lancement, le Vision Pro n'est pas un appareil que je recommanderais à mes amis ou à ma famille. Si vous êtes dans l'industrie immersive et que vous pouvez vous en offrir un, c'est une autre histoire. Mais pour tous les autres, je vous recommande d'obtenir une démo gratuite dans un Apple Store, de vous émerveiller de ses caractéristiques et d'attendre de voir ce qu'il en est. Cela dit, je n'arrête pas d'y penser. J'ai d'ailleurs écrit la majeure partie de cet article à l'intérieur. Je suis encore dedans.

Conclusion sur le Vision Pro d'Apple

Pour conclure, les tests du Vision Pro sont plus contrastés que les avis préliminaires. Les limites sont claires : le confort à cause de la batterie, le contrôle des yeux et mains qui peut être un frein, la vue du monde réel autour qui n'est pas assez nette ou encore le manque de contenu. Pour tout le reste, le casque est une révolution, avec un gros potentiel. Mais il faudra le rendre plus léger, plus compact, plus autonome, plus performant et moins cher.



Joanna Stern, du Wall Street Journal, a bien résumé le premier Vision d'Apple :

Le casque d'Apple présente toutes les caractéristiques d'un produit de première génération : Il est gros et lourd, son autonomie est nulle, il y a peu d'applications intéressantes et il peut être bogué. Et allez, vous avez vu à quoi ce truc pense que je ressemble ?



Pourtant, la plupart des fonctions du Vision Pro relèvent de la science-fiction. Je passe d'une application à l'autre dans mon bureau à domicile. J'ai plusieurs minuteries virtuelles au-dessus de ma cuisinière. Je regarde des hologrammes de mon enfant en train de caresser un lama. C'est le meilleur casque de réalité mixte que j'aie jamais essayé, bien plus avancé que son seul véritable concurrent, les Meta Quest Pro et Quest 3, bien moins chers.



Ces entreprises savent que ce ne sont pas vraiment les appareils que nous voulons. Elles s'efforcent toutes d'intégrer des expériences virtuelles dans un dispositif qui ressemble davantage à une paire de lunettes ordinaires. En attendant, elles se contentent de nous faire tourner la tête.

Les + Les - Un écran micro-OLED époustouflant

Une interface de contrôle main-œil très fluide

Mélange impressionnant des mondes réel et virtuel

La prise en charge d'iOS permet d'utiliser des tonnes d'applications familières pour le travail

La lecture de souvenirs personnels en 3D procure une sensation de voyage dans le passé Extrêmement cher

L'interface œil-main n'est pas toujours parfaite

Peu d'applications optimisées pour VisionOS

Une batterie externe et un cordon sont nécessaires pour l'utilisation

Ne fonctionne pas avec des lunettes classiques

Voilà, vous savez tout sur le Vision Pro d'Apple.

