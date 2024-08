Les optiques Zeiss du Vision Pro nécessitent un appairage à code unique

Apple s'est associé à Carl Zeiss, une entreprise allemande spécialisée en optique de précision, pour fournir des verres correcteurs spécialement conçus pour son Vision Pro. Les clients peuvent acheter ces inserts optiques directement auprès d'Apple lorsqu'ils commandent un Vision Pro. Toutefois, cette option induit un processus d'appairage spécial pour fonctionner.

Une procédure spéciale pour les verres Zeiss

Comme l'a expliqué le compte M1Astra sur X, la paire d'optiques Zeiss est livrée avec un "code personnel" permettant d'appairer les lentilles à l'Apple Vision Pro. Après avoir fixé les verres magnétiquement au casque, les utilisateurs devront "scanner le code d'appairage sur la carte à l'intérieur de la boîte des optiques ZEISS pour finaliser le processus d'appairage".

Le code en question semble lancer un App Clip qui déclenche une action du système pour appairer les lentilles ZEISS à l'Apple Vision Pro. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que fait ce processus d'appairage et ce qu'il vérifie.



On peut imaginer que ce système permette d'étalonner l'eye-tracking de manière fine, mais aussi vérifier l'authenticité des accessoires optiques. Chaque verre possède son propre numéro de série, d'après le message publié.



Il faut savoir qu'Apple s'est montrée très stricte en ce qui concerne les verres correcteurs pour le Vision Pro. En effet, la société exige que les clients téléchargent une ordonnance valide délivrée par un ophtalmologiste certifié aux États-Unis. Cela n'est pas surprenant, car des lentilles incorrectes ou de mauvaise qualité peuvent finir par abîmer la vue du porteur.



C'est aussi, peut-être, un moyen d'éviter que les accessoiristes ne proposent leurs propres verres correcteurs.

Le Vision Pro bientôt lancé aux US

Les premières livraisons du Vision Pro d'Apple devraient avoir lieu le 2 février, le jour même où l'appareil sera disponible dans les Apple Store aux États-Unis. Les prix commencent à 3 499 dollars pour la version avec 256 Go de stockage, et peuvent monter à