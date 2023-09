iPhone 16 Ultra : 6 capteurs photo et une complicité unique avec le Vision Pro

L'iPhone 15 vient à peine de sortir que les leakers s'adonnent déjà au petit jeu des rumeurs sur l'iPhone 16. Au menu ici, un iPhone 16 Ultra à six capteurs photo, un iPhone 16 avec un écran 120 Hz ou encore un iPhone 16 Pro plus au top que jamais.

Le leaker Majin Bu profite du week-end pour nous rapporter de nouvelles informations au sujet des futurs iPhone 16. D'après ses trouvailles et ses sources, l'iPhone 16 Ultra sera bel et bien réel l'année prochaine. Contrairement à l'iPhone 15 Ultra, annoncé par les rumeurs, mais finalement inexistant.



Cet iPhone 16 Ultra recevrait trois petits appareils photo supplémentaires sur sa façade arrière, ce qui porterait son nombre total à six. Une combinaison qui paraît difficilement envisageable, mais qui serait visiblement nécessaire pour répondre à certaines fonctionnalités du Vision Pro, le casque de réalité virtuelle d'Apple qui va sortir aux États-Unis en début d'année prochaine.

iPhone 16 Ultra – simple imagination de Majin Bu

Pour ce qui est de l'iPhone 16, il serait une nouvelle fois doté de deux caméras à l'arrière et profiterait enfin de l'écran ProMotion 120 Hz réservé aux modèles Pro depuis plusieurs années, comme le nouvel iPhone 15 Pro. Cette option finira par arriver sur le modèle de base quoi qu'il arrive. Pour ce qui est de l'iPhone 16 Pro, le leaker indique un "grand changement" qui ferait de lui l'iPhone préféré des utilisateurs sans en préciser davantage.



Enfin, les iPhone 16 vendus aux États-Unis gagneraient un bouton ou plutôt une option qui permet de changer rapidement de mode mmWave. Pour rappel, les USA disposent d'une "5G différente" à la nôtre en Europe.

Majin Bu reste honnête et précise à la fin de son tweet que toutes ses informations sont à prendre avec de grosses pincettes. L'iPhone 16 étant encore en phase de test, il est presque impossible d'affirmer quelque chose à son sujet pour le moment. Néanmoins, ce sont des premiers bruits de couloir.

