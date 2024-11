L’iPhone 16 classé seulement 20e en photo pour DXOMARK

DXOMARK a rendu son verdict final concernant les capacités photo et vidéo de l'iPhone 16. Bien qu'il se distingue dans les deux catégories, il n'atteint que la vingtième position du classement.

L'iPhone 16 est ultime en vidéo et très bon en photo

Après avoir testé la partie photos et vidéos de l'iPhone 16 Pro Max, DXOMARK se penche maintenant sur le modèle standard. Alors que l'iPhone 16 Pro Max s'était classé premier en vidéo et quatrième en photo, le modèle standard se retrouve bien plus loin dans le classement.



DXOMARK est renommé pour ses tests extrêmement rigoureux dans l'industrie, combinant des essais scientifiques en laboratoire avec des prises de vue réelles. Les appareils photo des smartphones y sont évalués sur 17 critères différents durant plusieurs semaines.

Dans le classement officiel de DXOMARK, l'iPhone 16 n'arrive qu'en 20ᵉ position avec un score de 147. Le classement est dominé par le Huawei Pura 70 Ultra (163), le Google Pixel 9 Pro XL (158) et le Honor Magic6 Pro (158). À noter que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max de l'année précédente se classent respectivement en 8ᵉ et 9ᵉ position, tandis que l'iPhone 15 se trouve à la 26ᵉ place.



Les points positifs de l'appareil photo de l'iPhone 16 :

Belle luminosité et contraste avec les images vues sur l'écran HDR

Des tons de peau agréables et de belles couleurs pour la photo et la vidéo

Niveaux élevés de détail en pleine lumière et lors de la prise de vue à l'intérieur

Mise au point automatique rapide et généralement précise

Zoom fluide dans l'aperçu

Luminosité vive et contraste avec les vidéos vues sur l'écran HDR

Le bruit vidéo est généralement bien contrôlé

Stabilisation vidéo assez efficace

Les points négatifs de l'appareil photo de l'iPhone 16 :

La plage dynamique limitée peut entraîner une coupure de surbrillance dans les photos et les vidéos

Évasement et artefacts de changement de teinte dans les photos

Capacités de zoom à longue portée limitées

Perte de détails fins dans la vidéo, en particulier en basse lumière

Les artefacts, y compris les reflets, la texture en mouvement en basse lumière et l'aliasing peuvent être visibles dans la vidéo

Bruit dans les parties ombragées du cadre et dans les images en basse lumière

Compte rendu DXOMARK pour l'iPhone 16 en photo :

Dans les tests de l'appareil photo DXOMARK, l'iPhone 16 d'Apple a livré de très bonnes performances pour sa catégorie. À l'exception de l'amélioration de l'autofocus et de l'objectif plus rapide de l'appareil photo ultra-large, le nouvel appareil utilise un matériel d'appareil photo presque identique à celui du prédécesseur, mais les modifications logicielles ont entraîné des améliorations des performances dans plusieurs domaines de test. Lors de nos évaluations, l'appareil photo a capturé de belles images et vidéos fixes avec une excellente exposition, un bon contraste et des tons de peau agréables. Le système de stabilisation vidéo a gardé les choses lisses et stables lors de l'enregistrement d'images en mouvement. En revanche, l'absence d'un téléobjectif dédié signifiait que les images capturées à des réglages de téléobjectif à moyenne et longue portée manquaient de détails et de texture.

En ce qui concerne la partie vidéo, il est bien connu qu'Apple figure parmi les meilleurs. Il n'est donc pas surprenant que DXOMARK attribue à l'iPhone 16 une note de 154 sur 159, un score presque parfait pour un smartphone à ce prix. Le champion reste toutefois l'iPhone 16 Pro Max, qui coûte 500 € de plus.



Compte rendu DXOMARK pour l'iPhone 16 en vidéo :

Les performances vidéo étaient excellentes pour cette classe d'appareils. Comme pour les images fixes, la qualité vidéo globale était assez similaire à celle du prédécesseur. Nos testeurs ont remarqué quelques raffinements, en particulier dans la catégorie de couleur, avec une meilleure balance des blancs. Le nouveau modèle a également fourni une meilleure texture vidéo que l'appareil de l'année dernière, alors que le bruit pourrait être un peu plus intrusif sur l'iPhone 16.

Conclusion

L'iPhone 16, à l'instar de ses prédécesseurs, se révèle être un excellent smartphone pour la photo et la vidéo, avec une nette préférence pour la vidéo. Contrairement aux tests rapides trouvés sur internet, DXOMARK affirme qu'Apple a encore amélioré et optimisé les objectifs de ce nouvel iPhone par rapport à celui de l'année dernière. C'est, pour nous, le meilleur iPhone 2024.