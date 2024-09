L'iPhone 16 Pro est 1er en vidéo, 4e en photo selon DXOMARK

Comme chaque année, DXOMARK a publié ses résultats des tests photos et vidéos du nouvel iPhone. Vous vous en doutez, nous parlons de l'iPhone 16 Pro et même de l'iPhone 16 Pro Max. Le spécialiste français s'est attelé à réaliser une analyse rigoureuse avec plus de 3 000 photos et 150 heures de vidéo capturées. Le dernier modèle phare d'Apple a été classé 4e dans l'ensemble des appareils photo de smartphones, bien que la société ait déclaré qu'il offre la meilleure qualité vidéo jamais testée sur un appareil mobile. Rien que ça !

Un test approfondi de l'appareil photo

Pour ceux qui ne le sauraient pas, le site DXOMARK s'est forgé une réputation en produisant des tests d'appareils photo pour smartphones parmi les plus pertinents, en menant des recherches auprès des utilisateurs pour déterminer comment ils les utilisent, puis en réalisant des tests scientifiques approfondis pour évaluer comment les produits répondent à ces besoins réels. Ainsi, ils ont établi un système de notation complet, prenant en compte tous les aspects de la prise de vue.

L'iPhone 16 Pro Max a été classé 4e au classement général avec 157 points (157 en photos et 159 en vidéo), derrière trois Android :

Huawei Pura 70 Ultra (163) Google Pixel 9 Pro XL (158) Honor Magic 6 Pro (158) Apple iPhone 16 Pro Max (157)

Pour mémoire, voici les c​​​​​​Caractéristiques principales de l'appareil photo du 16 Pro / 16 Pro Max, aidé par la puce A18 Pro :

Primaire : capteur 48MP, quadruple pixel, objectif 24mm équivalent f/1.78, Dual Pixel AF, OIS

Ultra large : Capteur 48MP, objectif à ouverture f/2,2 équivalente à 13 mm, Dual Pixel AF

Téléobjectif : capteur 12MP, objectif à ouverture f/2,8 équivalent 120 mm, Dual Pixel AF

Les points forts de l'iPhone 16 Pro :

Meilleur mode vidéo sur un smartphone

Excellent pour prendre des photos et des vidéos d'amis et de la famille

Gamme dynamique étendue sur toute la plage de zoom

Balance des blancs précise et rendu naturel des couleurs

Excellents niveaux de détail et de texture en pleine lumière

Autofocus rapide et précis

Stabilisation vidéo efficace

Les points faibles de l'iPhone 16 Pro :

Détails irréguliers dans la plage de zoom, manque de détails dans les photos ultra-larges

Profondeur de champ étroite entraînant des sujets d'arrière-plan flous dans les photos de groupe

Artéfacts indésirables, y compris des lueurs, effets fantôme, effets de bord et crénelages.

Pour aller plus loin, voici les résultats des tests détaillés. On y trouve 10 critères différents pour la performance en photographie, et 7 pour la vidéo. Apple a obtenu les meilleures performances pour la précision des couleurs et de l'aperçu, ainsi que la meilleure performance en enregistrement vidéo pour les couleurs, le bruit et la stabilisation.

Scores photo Score vidéo Exposition : 125 (130)

Couleur : 130 (130)

Autofocus : 105 (125)

Texture : 123 (124)

Bruit : 94 (117)

Artéfacts : 80 (82)

Bokeh : 80 (85)

Aperçu : 93 (93)

Téléobjectif : 105 (120)

Grand-angle : 104 (122) Exposition : 115 (116)

Couleur : 120 (120)

Autofocus : 119 (120)

Texture : 114 (118)

Bruit : 120 (120)

Artéfacts : 85 (86)

Stabilisation : 119 (119)

Les scores entre parenthèses représentent les scores les plus élevés obtenus par le meilleur téléphone.

Conclusion du test de DXOmark

La société a indiqué que les améliorations par rapport à l'iPhone 15 Pro Max étaient modestes, et que la performance du téléobjectif reste décevante. Malgré, tout l'iPhone 16 Pro est excellent. En effet, comme indiqué à plusieurs reprises ces derniers jours, notamment après la parution des premiers tests et avis sur l'iPhone 2024, il s'agit toujours d'un très bon smartphone. Cependant, ses nouveautés sont peu nombreuses, ce qui n'a finalement pas d'intérêt pour les possesseurs d'un modèle récent, jusqu'à l'iPhone 13 Pro selon nous.



Voici le verdict de DXOMark :